Как приготовить вкусный постный салат на Рождественский пост

Рождественский пост — время, когда важно сохранять разнообразие в питании. Даже без мяса, молока и яиц можно приготовить вкусные и сытные блюда. Один из таких вариантов — постный салат, который не только насытит, но и легко заменит гарнир. Вот рецепт, который точно вам понравится.
Заправить салат можно постным майонезом. Его легко приготовить дома на основе аквафабы, белой фасоли или кешью.
Этот салат станет идеальным дополнением к вашему постному меню, удивив ярким вкусом и простотой приготовления.
Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян, а некоторые виды также из-за цветков.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.