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Как приготовить вкусный постный салат на Рождественский пост

1:22
Еда

Рождественский пост — время, когда важно сохранять разнообразие в питании. Даже без мяса, молока и яиц можно приготовить вкусные и сытные блюда. Один из таких вариантов — постный салат, который не только насытит, но и легко заменит гарнир. Вот рецепт, который точно вам понравится.

Красная фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Красная фасоль

Ингредиенты:

  • Красная фасоль,
  • Морковь,
  • Красный лук,
  • Маринованный перец,
  • Консервированная кукуруза,
  • Укроп,
  • Соль.

Заправить салат можно постным майонезом. Его легко приготовить дома на основе аквафабы, белой фасоли или кешью.

Как приготовить:

  1. Отварите фасоль и морковь.
    Красную фасоль и морковь варите отдельно до готовности, затем остудите.
  2. Нарежьте ингредиенты.
    Вареную морковь нарежьте кубиками, красный лук и маринованный перец измельчите.
  3. Смешайте компоненты.
    Соедините в миске фасоль, морковь, лук, маринованный перец, консервированную кукурузу и измельчённый укроп. Добавьте соль по вкусу.
  4. Заправьте салат.
    Перемешайте ингредиенты с постным майонезом. Блюдо готово!

Этот салат станет идеальным дополнением к вашему постному меню, удивив ярким вкусом и простотой приготовления.

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян, а некоторые виды также из-за цветков.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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