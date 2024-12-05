Как приготовить вкусный постный салат на Рождественский пост

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Рождественский пост — время, когда важно сохранять разнообразие в питании. Даже без мяса, молока и яиц можно приготовить вкусные и сытные блюда. Один из таких вариантов — постный салат, который не только насытит, но и легко заменит гарнир. Вот рецепт, который точно вам понравится.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красная фасоль

Ингредиенты:

Красная фасоль,

Морковь,

Красный лук,

Маринованный перец,

Консервированная кукуруза,

Укроп,

Соль.

Заправить салат можно постным майонезом. Его легко приготовить дома на основе аквафабы, белой фасоли или кешью.

Как приготовить:

Отварите фасоль и морковь.

Красную фасоль и морковь варите отдельно до готовности, затем остудите. Нарежьте ингредиенты.

Вареную морковь нарежьте кубиками, красный лук и маринованный перец измельчите. Смешайте компоненты.

Соедините в миске фасоль, морковь, лук, маринованный перец, консервированную кукурузу и измельчённый укроп. Добавьте соль по вкусу. Заправьте салат.

Перемешайте ингредиенты с постным майонезом. Блюдо готово!

Этот салат станет идеальным дополнением к вашему постному меню, удивив ярким вкусом и простотой приготовления.

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян, а некоторые виды также из-за цветков.



