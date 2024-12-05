Почему подгоревшая корочка хлеба опасна для сердца и сосудов

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Подгоревшая выпечка — частая неудача на кухне. Некоторые хозяйки стараются спасти пироги, хлеб или тосты, оставляя их с подгоревшей корочкой, чтобы не выбрасывать. Однако эксперты предупреждают: так делать категорически нельзя.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Почему подгоревшая выпечка опасна?

Нутрициолог Вероника Гусакова объясняет, что при запекании или жарке продуктов (как углеводных, например, хлеба, так и белковых, например, мяса) образуются конечные продукты гликирования (КПГ). Эти соединения наносят серьёзный ущерб организму, усиливая окислительный стресс и провоцируя воспаление. Это, в свою очередь, может привести к повышенному риску диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических недугов.

Но это не единственная угроза. При высокотемпературной обработке углеводов в продуктах образуется акриламид — химическое соединение, которое может быть канцерогенным.

"Акриламид в больших количествах действительно опасен для здоровья", — предупреждает Гусакова.

Можно ли спасти подгоревшую выпечку?

Химик Наталья Юрова подтверждает, что обрезка подгоревших частей не спасает ситуацию. Канцерогены успевают впитаться в остальную часть продукта. Лучше отказаться от употребления подгоревшей выпечки или жареного мяса, чтобы избежать вреда для здоровья.

Если продукт подгорел, лучше не рисковать и выбросить его. Ваше здоровье гораздо важнее.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



