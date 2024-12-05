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Почему подгоревшая корочка хлеба опасна для сердца и сосудов

1:37
Еда

Подгоревшая выпечка — частая неудача на кухне. Некоторые хозяйки стараются спасти пироги, хлеб или тосты, оставляя их с подгоревшей корочкой, чтобы не выбрасывать. Однако эксперты предупреждают: так делать категорически нельзя.

Печенье
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Почему подгоревшая выпечка опасна?

Нутрициолог Вероника Гусакова объясняет, что при запекании или жарке продуктов (как углеводных, например, хлеба, так и белковых, например, мяса) образуются конечные продукты гликирования (КПГ). Эти соединения наносят серьёзный ущерб организму, усиливая окислительный стресс и провоцируя воспаление. Это, в свою очередь, может привести к повышенному риску диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических недугов.

Но это не единственная угроза. При высокотемпературной обработке углеводов в продуктах образуется акриламид — химическое соединение, которое может быть канцерогенным.

"Акриламид в больших количествах действительно опасен для здоровья", — предупреждает Гусакова.

Можно ли спасти подгоревшую выпечку?

Химик Наталья Юрова подтверждает, что обрезка подгоревших частей не спасает ситуацию. Канцерогены успевают впитаться в остальную часть продукта. Лучше отказаться от употребления подгоревшей выпечки или жареного мяса, чтобы избежать вреда для здоровья.

Если продукт подгорел, лучше не рисковать и выбросить его. Ваше здоровье гораздо важнее.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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