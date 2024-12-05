Как приготовить зимний салат из кабачков: рецепт на зиму

Зимний салат из кабачков — это настоящая классика среди домашних заготовок. Этот ароматный и питательный гарнир идеально подойдёт к мясу или птице. Кабачки, как одна из самых урожайных культур, делают этот рецепт доступным и практичным. Чем больше банок вы закатаете, тем лучше!
Для этого рецепта понадобятся следующие ингредиенты:
Подготовьте рис.
Отварите его до полуготовности.
Нарежьте овощи.
Тушите овощи.
В кастрюле объёмом не менее четырёх литров разогрейте растительное масло. Отправьте туда нарезанные овощи и тушите их на слабом огне около часа.
Добавьте рис и специи.
После тушения овощей добавьте к ним рис, соль, сахар и уксус. Проварите всё вместе ещё 20 минут, чтобы ингредиенты пропитались ароматами.
Разлейте по банкам.
Горячий салат распределите по стерилизованным банкам и закатайте.
Зимний салат из кабачков — это простой в приготовлении и очень вкусный способ сохранить летний урожай. Он станет отличным дополнением к вашему зимнему меню!
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