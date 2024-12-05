Как приготовить зимний салат из кабачков: рецепт на зиму

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимний салат из кабачков — это настоящая классика среди домашних заготовок. Этот ароматный и питательный гарнир идеально подойдёт к мясу или птице. Кабачки, как одна из самых урожайных культур, делают этот рецепт доступным и практичным. Чем больше банок вы закатаете, тем лучше!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачок

Как приготовить зимний салат из кабачков?

Для этого рецепта понадобятся следующие ингредиенты:

Кабачки,

Помидоры,

Морковь,

Болгарский перец,

Репчатый лук,

Растительное масло,

Рис,

Соль, сахар и уксус.

Подготовьте рис.

Отварите его до полуготовности.

Нарежьте овощи.

Кабачки — крупными кубиками.

Морковь и болгарский перец — соломкой.

Лук — мелкими кубиками.

Помидоры измельчите в пюре и процедите через сито, чтобы убрать лишние семена и кожу.

Тушите овощи.

В кастрюле объёмом не менее четырёх литров разогрейте растительное масло. Отправьте туда нарезанные овощи и тушите их на слабом огне около часа.

Добавьте рис и специи.

После тушения овощей добавьте к ним рис, соль, сахар и уксус. Проварите всё вместе ещё 20 минут, чтобы ингредиенты пропитались ароматами.

Разлейте по банкам.

Горячий салат распределите по стерилизованным банкам и закатайте.

Зимний салат из кабачков — это простой в приготовлении и очень вкусный способ сохранить летний урожай. Он станет отличным дополнением к вашему зимнему меню!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



