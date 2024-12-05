Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Бьянка раскрыла надпись на кольце, которое ей подарил Natan
Анна Хилькевич возмутилась поступком няни двухмесячной дочери: меня шибануло
Раскрыты секреты успешного выращивания растений из семян в зимний период
Почему кошкам и собакам, живущим в квартире, нужны прививки
Как защитить губы от сухости в любое время года
Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере может сыграть чернокожий актёр Эссьеду
Почему подгоревшая корочка хлеба опасна для сердца и сосудов
Кинолог рассказал, что собака линяет не по сезону по причине слишком комфортных условий жизни
Ученые предупреждают об опасности контакта с этими ядовитыми животными

Как приготовить зимний салат из кабачков: рецепт на зиму

1:42
Еда

Зимний салат из кабачков — это настоящая классика среди домашних заготовок. Этот ароматный и питательный гарнир идеально подойдёт к мясу или птице. Кабачки, как одна из самых урожайных культур, делают этот рецепт доступным и практичным. Чем больше банок вы закатаете, тем лучше!

Кабачок
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачок

Как приготовить зимний салат из кабачков?

Для этого рецепта понадобятся следующие ингредиенты:

  • Кабачки,
  • Помидоры,
  • Морковь,
  • Болгарский перец,
  • Репчатый лук,
  • Растительное масло,
  • Рис,
  • Соль, сахар и уксус.

Подготовьте рис.
Отварите его до полуготовности.

Нарежьте овощи.

  • Кабачки — крупными кубиками.
  • Морковь и болгарский перец — соломкой.
  • Лук — мелкими кубиками.
  • Помидоры измельчите в пюре и процедите через сито, чтобы убрать лишние семена и кожу.

Тушите овощи.

В кастрюле объёмом не менее четырёх литров разогрейте растительное масло. Отправьте туда нарезанные овощи и тушите их на слабом огне около часа.

Добавьте рис и специи.

После тушения овощей добавьте к ним рис, соль, сахар и уксус. Проварите всё вместе ещё 20 минут, чтобы ингредиенты пропитались ароматами.

Разлейте по банкам.

Горячий салат распределите по стерилизованным банкам и закатайте.

Зимний салат из кабачков — это простой в приготовлении и очень вкусный способ сохранить летний урожай. Он станет отличным дополнением к вашему зимнему меню!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Еда и рецепты
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Машина управления огнём артиллерии Веер-П. Координация, разведка и скорость в бою Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Анна Хилькевич возмутилась поступком няни двухмесячной дочери: меня шибануло
Раскрыты секреты успешного выращивания растений из семян в зимний период
Почему кошкам и собакам, живущим в квартире, нужны прививки
Как защитить губы от сухости в любое время года
Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере может сыграть чернокожий актёр Эссьеду
Почему подгоревшая корочка хлеба опасна для сердца и сосудов
Кинолог рассказал, что собака линяет не по сезону по причине слишком комфортных условий жизни
Ученые предупреждают об опасности контакта с этими ядовитыми животными
Кофе и долголетие: как одна чашка в день продлевает жизнь
Как правильно питаться: советы диетолога о здоровом рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.