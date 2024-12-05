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Ароматный хлеб с лисичками: необычный рецепт грибной выпечки

1:43
Еда

Если у вас в морозилке остались замороженные лисички, из них можно приготовить необычный и ароматный хлеб. Этот рецепт позволит сделать выпечку с насыщенным вкусом грибов, которая станет отличным дополнением к любому столу.

Грибы
Фото: pxhere.com
Грибы

Как приготовить хлеб с лисичками?

  1. Подготовьте лисички.
    Разморозьте грибы, хорошо отожмите лишнюю жидкость и измельчите их.
  2. Обжарьте грибы с луком.
    На растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук, затем добавьте лисички. Обжаривайте не дольше пяти минут, чтобы сохранить аромат.
  3. Добавьте зелень и сливочное масло.
    К обжаренным грибам и луку добавьте свежий укроп и немного сливочного масла. Хорошо перемешайте и дайте смеси немного остыть.
  4. Приготовьте тесто.
    В теплом молоке разведите дрожжи и одну чайную ложку сахара, добавьте стакан муки и подготовленную грибную смесь. Постепенно подмешивайте оставшуюся муку и замесите тесто. Через 40 минут оно должно увеличиться в объёме.
  5. Формируйте и выпекайте хлеб.
    Разделите тесто на равные части, скатайте каждую в рулетик и уложите в форму для запекания. Накройте заготовки пищевой пленкой, смазанной растительным маслом, и оставьте на 20 минут. Затем уберите плёнку и выпекайте хлеб в духовке при 180°C около 40 минут.

Результат

Ароматный хлеб с лисичками станет отличной альтернативой традиционной выпечке и порадует своих вкусовыми качествами. Он идеально подойдёт как к супу, так и к горячим блюдам.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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