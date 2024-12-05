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Секрет вкусной яичницы: какое масло выбрать для идеального результата

1:16
Еда

Яичница — простое и популярное блюдо, которое готовят даже дети. Но перед кулинарами нередко встаёт вопрос: какое масло лучше выбрать для жарки яиц? Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках сливочного и растительного масла.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Сливочное масло: вкус прежде всего

Сливочное масло придаёт яичнице насыщенный вкус и аппетитный аромат. Однако оно содержит больше насыщенных жиров, что делает его менее полезным для здоровья. Кроме того, сливочное масло имеет низкую точку дымления и может начать гореть при высоких температурах.

Растительное масло: полезность и термостойкость

Растительное масло, особенно подсолнечное, считается более здоровым выбором. В нём меньше насыщенных жиров и больше ненасыщенных, что благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе. К тому же оно имеет высокую термостойкость: нагревается постепенно и не дымит, что упрощает процесс готовки.

Советы по приготовлению

Для приготовления яичницы или других блюд из яиц достаточно слегка смазать сковороду любым маслом. Это поможет избежать пригорания и сохранить блюдо менее жирным.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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