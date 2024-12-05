Как сохранить маринованные грибы зимой: главные правила хранения

Хранение зимних заготовок кажется простым делом: достаточно убрать банки в прохладное и тёмное место. Однако даже такие условия не гарантируют, что консервация останется пригодной для употребления. Особенно это касается грибов, поскольку испорченные заготовки могут стать причиной серьёзного отравления.
Эксперты издания ОСН поделились рекомендациями, как правильно хранить маринованные грибы и что важно учесть уже на этапе их приготовления, чтобы продукт дольше оставался безопасным.
Если при открытии банки вы заметили вздутую крышку, такую заготовку нужно немедленно выбросить. Употребление подобных продуктов может быть крайне опасным для здоровья.
Стерилизация — полное освобождение различных веществ, предметов, пищевых продуктов от живых микроорганизмов.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.