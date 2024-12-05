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Как сохранить маринованные грибы зимой: главные правила хранения

1:33
Еда

Хранение зимних заготовок кажется простым делом: достаточно убрать банки в прохладное и тёмное место. Однако даже такие условия не гарантируют, что консервация останется пригодной для употребления. Особенно это касается грибов, поскольку испорченные заготовки могут стать причиной серьёзного отравления.

Грибы
Фото: Freepik by freepik
Грибы

Эксперты издания ОСН поделились рекомендациями, как правильно хранить маринованные грибы и что важно учесть уже на этапе их приготовления, чтобы продукт дольше оставался безопасным.

Как правильно готовить и хранить маринованные грибы?

  1. Выбирайте подходящую тару.
    Для грибов используйте стеклянные банки с винтовыми металлическими крышками. Пластиковые крышки не подходят, так как могут вызывать окисление, что приведёт к порче заготовки.
  2. Стерилизуйте банки.
    Перед закладкой грибов банки нужно тщательно промыть и простерилизовать. Это уничтожит бактерии и споры плесени, которые могут испортить продукт.
  3. Покрывайте маринадом.
    Грибы должны быть полностью погружены в маринад. При этом важно оставить немного свободного пространства в верхней части банки, чтобы избежать давления на крышку.

Что делать, если заготовка испортилась?

Если при открытии банки вы заметили вздутую крышку, такую заготовку нужно немедленно выбросить. Употребление подобных продуктов может быть крайне опасным для здоровья.

Уточнения

Стерилизация — полное освобождение различных веществ, предметов, пищевых продуктов от живых микроорганизмов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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