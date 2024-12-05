Диетолог раскрыла, как сделать куриное мясо безопасным для семьи

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди опасаются, что в покупной курице могут сохраняться следы антибиотиков, применяемых на производстве. Однако перед попаданием на прилавки мясо проходит строгие проверки на безопасность, и в готовом продукте таких веществ быть не должно.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Если же сомнения всё равно остаются, можно воспользоваться простыми способами, которые помогают дополнительно обезопасить мясо. Диетолог Лидия Голубенко поделилась тремя эффективными методами.

Как уменьшить риск наличия антибиотиков в курице?

Удаление кожи.

Куриная кожа впитывает большее количество антибиотиков и стимуляторов роста. Для минимизации риска перед приготовлением эту часть мяса лучше удалить. Вымачивание в растворе с лимонным соком или солью.

Перед готовкой курицу рекомендуется выдержать в воде с добавлением соли или лимонного сока в течение 2-3 часов. Эти компоненты помогают извлечь возможные остатки химических веществ из мяса. Слив первого бульона.

Если мясо готовится для супа, то после закипания первый бульон следует слить, а курицу промыть под холодной водой. Основное блюдо лучше готовить уже на втором или третьем бульоне.

Итог

Хотя современные производственные процессы делают куриное мясо безопасным, дополнительные меры предосторожности помогут чувствовать себя спокойнее. Эти простые советы пригодятся тем, кто особенно внимательно относится к качеству пищи для своей семьи.

Уточнения

Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

