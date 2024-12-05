Диетолог раскрыла, как сделать куриное мясо безопасным для семьи

Многие люди опасаются, что в покупной курице могут сохраняться следы антибиотиков, применяемых на производстве. Однако перед попаданием на прилавки мясо проходит строгие проверки на безопасность, и в готовом продукте таких веществ быть не должно.
Если же сомнения всё равно остаются, можно воспользоваться простыми способами, которые помогают дополнительно обезопасить мясо. Диетолог Лидия Голубенко поделилась тремя эффективными методами.
Хотя современные производственные процессы делают куриное мясо безопасным, дополнительные меры предосторожности помогут чувствовать себя спокойнее. Эти простые советы пригодятся тем, кто особенно внимательно относится к качеству пищи для своей семьи.
Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.