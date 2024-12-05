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Можно ли есть варенье при гастрите и диабете

1:27
Еда

С детства нам говорили, что варенье помогает при простуде благодаря витаминам, содержащимся в ягодах. Однако кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева напомнила, что вместе с полезными веществами варенье содержит много сахара, а количество витаминов в нём после варки снижается.

Варенье
Фото: Adobe Stock by Mouse family, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье

Что остаётся в варенье после варки?

В процессе приготовления варенья большая часть витамина C разрушается, рассказала Солнцева. Однако не все вещества так чувствительны к термической обработке. Например, бета-каротиноиды, содержащиеся в тёмных, красных и оранжевых ягодах, сохраняются даже после варки.

Почему варенье полезно при простуде?

Главная причина, по которой варенье может быть полезным во время простуды, — это содержание салициловой кислоты, которая действует как натуральный аналог аспирина. Она помогает снизить воспаление и поддержать организм в борьбе с болезнью.

Варенье или десерт?

Несмотря на высокое содержание сахара и углеводов, варенье остаётся более полезным выбором по сравнению с тортами или кондитерскими изделиями. Однако стоит помнить о мерах предосторожности: людям с сахарным диабетом, язвой желудка или гастритом варенье лучше исключить из рациона. Для последних кислотность ягод может усугубить симптомы.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев к и белорусов, а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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