Аппетитная и сочная домашняя свиная колбаса — готовим её в духовке без специальной оболочки

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя колбаса без оболочки — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить самостоятельно. Этот рецепт прост в исполнении и не требует использования специальных оболочек. Попробуйте приготовить домашнюю колбасу по нашему рецепту и удивите своих близких и друзей!

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic Домашняя колбаса

Чтобы приготовить домашнюю колбасу без оболочки, вам потребуются следующие ингредиенты:

500 г свиной лопатки;

500 г свиной жирной грудинки;

нитритная соль (можно взять и обычную поваренную) — (17 г);

сушёный чеснок (3 ч. л.);

неострая смесь перцев (2 ч. л.);

молотый кориандр (1 ч. л.).

Приготовление:

Мелко нарежьте половину мяса, а вторую половину пропустите через мясорубку. Добавьте специи и тщательно перемешайте фарш руками в течение 3-4 минут. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на 1,5-2 дня. Когда фарш настоится, сформируйте из него четыре колбаски весом около 259 г и длиной 21-22 см. Заверните каждую колбаску в пергамент, плотно обернув его вокруг. Запекайте колбасу в разогретой до 85 градусов духовке в течение 1,5 часов. Освободите готовую колбасу от пергамента и остудите. Вес готовой колбасы составит 930 г, потеря веса очень небольшая, она составит всего 100 г.

Ароматная колбаса готова. Полностью остудите её, заверните в пищевую плёнку или фольгу и храните в холодильнике не более 7 дней.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.





Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

