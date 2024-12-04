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Аппетитная и сочная домашняя свиная колбаса — готовим её в духовке без специальной оболочки

1:46
Еда

Домашняя колбаса без оболочки — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить самостоятельно. Этот рецепт прост в исполнении и не требует использования специальных оболочек. Попробуйте приготовить домашнюю колбасу по нашему рецепту и удивите своих близких и друзей!

Домашняя колбаса
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Домашняя колбаса

Чтобы приготовить домашнюю колбасу без оболочки, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 500 г свиной лопатки;
  • 500 г свиной жирной грудинки;
  • нитритная соль (можно взять и обычную поваренную) — (17 г);
  • сушёный чеснок (3 ч. л.);
  • неострая смесь перцев (2 ч. л.);
  • молотый кориандр (1 ч. л.).

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте половину мяса, а вторую половину пропустите через мясорубку.
  2. Добавьте специи и тщательно перемешайте фарш руками в течение 3-4 минут.
  3. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на 1,5-2 дня.
  4. Когда фарш настоится, сформируйте из него четыре колбаски весом около 259 г и длиной 21-22 см.
  5. Заверните каждую колбаску в пергамент, плотно обернув его вокруг.
  6. Запекайте колбасу в разогретой до 85 градусов духовке в течение 1,5 часов.
  7. Освободите готовую колбасу от пергамента и остудите.
  8. Вес готовой колбасы составит 930 г, потеря веса очень небольшая, она составит всего 100 г.

Ароматная колбаса готова. Полностью остудите её, заверните в пищевую плёнку или фольгу и храните в холодильнике не более 7 дней.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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