Аппетитная и сочная домашняя свиная колбаса — готовим её в духовке без специальной оболочки

Домашняя колбаса без оболочки — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить самостоятельно. Этот рецепт прост в исполнении и не требует использования специальных оболочек. Попробуйте приготовить домашнюю колбасу по нашему рецепту и удивите своих близких и друзей!
Чтобы приготовить домашнюю колбасу без оболочки, вам потребуются следующие ингредиенты:
Приготовление:
Ароматная колбаса готова. Полностью остудите её, заверните в пищевую плёнку или фольгу и храните в холодильнике не более 7 дней.
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
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