Как правильно есть манго, чтобы получить максимум пользы

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Манго — это не только вкусный, но и невероятно полезный фрукт. Его сочная мякоть напоминает смесь абрикоса, персика и сливы, а нежная текстура делает его истинным гастрономическим удовольствием. Недаром манго называют "королём фруктов", ведь он не только радует вкусом, но и приносит пользу организму. Однако чтобы извлечь максимум пользы из этого плода, важно правильно его есть.

Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ манговый соус

Польза манго

Манго — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Один средний плод восполняет 67% суточной нормы витамина C, а также содержит витамины A, B6, E, K, фолиевую кислоту, тиамин, медь, рибофлавин, магний и калий. Регулярное употребление манго способствует:

укреплению иммунитета,

снижению уровня холестерина,

улучшению состояния кожи и волос.

Особое внимание стоит уделить кожуре плода. Именно в ней находится основная концентрация полезных веществ. На вкус кожура манго напоминает ананас с нотками еловой смолы, что делает её необычным дополнением к основному вкусу.

Как выбрать и подготовить манго?

Чтобы насладиться манго в полной мере, выбирайте только спелые плоды. Проверить зрелость просто: слегка надавите на фрукт — если образуется небольшая ямка, значит он готов к употреблению. Недозревший манго будет горчить и разочарует вас своим вкусом.

Перед тем как съесть манго, его нужно:

Тщательно промыть под тёплой водой. Разрезать и убрать косточку, расположенную в средней части. Нарезать мякоть дольками или ромбиками.

Эти простые шаги помогут вам насладиться всеми вкусовыми и полезными качествами этого фрукта.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).





