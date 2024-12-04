Креветки в хрустящей панировке — отличная идея горячей закуски для встречи с друзьями

Креветки в хрустящей панировке — изысканное блюдо, которое порадует любителей морепродуктов и ценителей вкусной кухни. Это простое и быстрое в приготовлении блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Приготовление:
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
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