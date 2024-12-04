Креветки в хрустящей панировке — отличная идея горячей закуски для встречи с друзьями

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки в хрустящей панировке — изысканное блюдо, которое порадует любителей морепродуктов и ценителей вкусной кухни. Это простое и быстрое в приготовлении блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by april kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные креветки

Ингредиенты:

10 креветок;

1 столовая ложка муки;

1 яйцо;

25 мл молока;

60 грамм панировочных сухарей;

300 мл растительного масла для жарки;

листья салата;

соус "Цезарь";

васаби по вкусу;

орехи кешью (для украшения).

Приготовление:

Очистите креветки, оставив хвосты. Обваляйте креветки в муке, затем окуните их в смесь яйца и молока. После этого обваляйте креветки в панировочных сухарях. Нагрейте растительное масло и обжарьте креветки до золотистого цвета. Промойте листья салата, нарежьте их и заправьте соусом "Цезарь". Выложите креветки на листья салата, посыпьте васаби и украсьте орехами кешью.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).



Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

