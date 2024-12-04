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Креветки в хрустящей панировке — отличная идея горячей закуски для встречи с друзьями

1:08
Еда

Креветки в хрустящей панировке — изысканное блюдо, которое порадует любителей морепродуктов и ценителей вкусной кухни. Это простое и быстрое в приготовлении блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Жареные креветки
Фото: commons.wikimedia.org by april kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные креветки

Ингредиенты:

  • 10 креветок;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 1 яйцо;
  • 25 мл молока;
  • 60 грамм панировочных сухарей;
  • 300 мл растительного масла для жарки;
  • листья салата;
  • соус "Цезарь";
  • васаби по вкусу;
  • орехи кешью (для украшения).

Приготовление:

  1. Очистите креветки, оставив хвосты.
  2. Обваляйте креветки в муке, затем окуните их в смесь яйца и молока.
  3. После этого обваляйте креветки в панировочных сухарях.
  4. Нагрейте растительное масло и обжарьте креветки до золотистого цвета.
  5. Промойте листья салата, нарежьте их и заправьте соусом "Цезарь".
  6. Выложите креветки на листья салата, посыпьте васаби и украсьте орехами кешью.

 

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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