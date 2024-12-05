Как правильно готовить крупы: моем или не тратим время

Ещё несколько десятилетий назад хозяйки тщательно промывали любую крупу перед приготовлением. Сегодня многие задаются вопросом, действительно ли это необходимо или можно обойтись без этого этапа. Шеф-повар ресторана русской кухни Евгений Кузнецов рассказал, в каких случаях промывка важна, а где она — пустая трата времени.
Гречка высшего сорта, как правило, не требует промывки. Это связано с высоким уровнем очистки, который предусмотрен для продукции такого качества. Однако если крупа первого, второго или третьего сорта, то её стоит тщательно промыть перед приготовлением. Это мнение поддерживают и специалисты Центра оценки качества зерна по Москве и Московской области.
"Для высшего сорта не допускается наличие органических примесей, таких как листики или мелкий мусор. Однако по ГОСТу допускается наличие металломагнитной примеси до 3 мг на килограмм крупы. Хотя такие малые дозы не вредят человеку, дополнительная промывка для низших сортов всё же желательна" — объясняет эксперт Центра Анна Гаришина.
Рис.
Обязательно промывайте, чтобы удалить излишки крахмала, который может склеивать крупу во время варки.
Пшено, ячмень, овёс, пшеничная крупа.
Эти виды круп становятся вкуснее и мягче после промывки, поэтому эксперты рекомендуют не пропускать этот этап.
Промывка крупы — не всегда обязательный шаг, но в некоторых случаях она необходима для улучшения вкуса и качества блюда. Обращайте внимание на сорт крупы, указанный на упаковке, и помните о рекомендациях экспертов.
Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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