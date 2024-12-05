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Как правильно готовить крупы: моем или не тратим время

1:51
Еда

Ещё несколько десятилетий назад хозяйки тщательно промывали любую крупу перед приготовлением. Сегодня многие задаются вопросом, действительно ли это необходимо или можно обойтись без этого этапа. Шеф-повар ресторана русской кухни Евгений Кузнецов рассказал, в каких случаях промывка важна, а где она — пустая трата времени.

Банки для хранения круп
Фото: pixabay. com by congerdesign-509903, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банки для хранения круп

Нужно ли мыть гречку?

Гречка высшего сорта, как правило, не требует промывки. Это связано с высоким уровнем очистки, который предусмотрен для продукции такого качества. Однако если крупа первого, второго или третьего сорта, то её стоит тщательно промыть перед приготовлением. Это мнение поддерживают и специалисты Центра оценки качества зерна по Москве и Московской области.

"Для высшего сорта не допускается наличие органических примесей, таких как листики или мелкий мусор. Однако по ГОСТу допускается наличие металломагнитной примеси до 3 мг на килограмм крупы. Хотя такие малые дозы не вредят человеку, дополнительная промывка для низших сортов всё же желательна" — объясняет эксперт Центра Анна Гаришина.

Что делать с другими крупами?

Рис.
Обязательно промывайте, чтобы удалить излишки крахмала, который может склеивать крупу во время варки.
Пшено, ячмень, овёс, пшеничная крупа.
Эти виды круп становятся вкуснее и мягче после промывки, поэтому эксперты рекомендуют не пропускать этот этап.

Итог

Промывка крупы — не всегда обязательный шаг, но в некоторых случаях она необходима для улучшения вкуса и качества блюда. Обращайте внимание на сорт крупы, указанный на упаковке, и помните о рекомендациях экспертов.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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