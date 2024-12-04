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Гвоздичная вода для сна, иммунитета и печени: что важно знать

1:43
Еда

Доктор Эрик Берг рассказал о неожиданной пользе гвоздичной воды — простого в приготовлении напитка с мощными оздоровительными свойствами. Врач поделился, как этот напиток помогает поддерживать здоровье и почему стоит включить его в рацион.

Чай с апельсиновыми корками
Фото: flickr.com by moonlightbulb, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чай с апельсиновыми корками

Чем полезна гвоздичная вода?

Гвоздика с древних времён известна своими лечебными свойствами. По словам Берга, гвоздичная вода обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными эффектами.

Она помогает:

  • Улучшить сон.
  • Поддержать здоровье полости рта и облегчить зубную боль.
  • Нормализовать пищеварение и укрепить иммунитет.
  • Снять дискомфорт в суставах.

Кроме того, гвоздичная вода помогает регулировать уровень сахара в крови благодаря содержащимся в гвоздике инсулиноподобным соединениям. Исследования показывают, что экстракт гвоздики снижает уровень глюкозы после еды и способствует восстановлению печени.

Как приготовить гвоздичную воду?

Рецепт прост:

  • В сотейник или кастрюлю положите 4-5 бутонов гвоздики.
  • Залейте стаканом воды и доведите до кипения.
  • Уменьшите огонь и кипятите ещё 5 минут.
  • Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться.

Напиток рекомендуется пить за 30 минут до сна, чтобы ощутить его успокаивающее действие.

Важные предостережения

Несмотря на все преимущества, гвоздичная вода не является универсальным лекарственным средством. Перед её употреблением важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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