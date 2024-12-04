Гвоздичная вода для сна, иммунитета и печени: что важно знать

Доктор Эрик Берг рассказал о неожиданной пользе гвоздичной воды — простого в приготовлении напитка с мощными оздоровительными свойствами. Врач поделился, как этот напиток помогает поддерживать здоровье и почему стоит включить его в рацион.
Гвоздика с древних времён известна своими лечебными свойствами. По словам Берга, гвоздичная вода обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными эффектами.
Кроме того, гвоздичная вода помогает регулировать уровень сахара в крови благодаря содержащимся в гвоздике инсулиноподобным соединениям. Исследования показывают, что экстракт гвоздики снижает уровень глюкозы после еды и способствует восстановлению печени.
Напиток рекомендуется пить за 30 минут до сна, чтобы ощутить его успокаивающее действие.
Несмотря на все преимущества, гвоздичная вода не является универсальным лекарственным средством. Перед её употреблением важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных побочных эффектов.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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