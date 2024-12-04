Такой будет хорош и на новогоднем столе — готовим пикантный винегрет с сельдью

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Винегрет с сельдью — это изысканное и оригинальное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочетание солёной сельди, овощей и ароматной заправки создаёт неповторимый вкус, который запомнится гостям надолго.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Ингредиенты:

сельдь малосольная — 1 шт.; картофель варёный — 3 шт.; свёкла варёная — 2-3 шт.; морковь варёная — 3 шт.; малосольный огурец — 1 шт.; зелёный лук; укроп; ржаной или чёрный хлеб; соль; консервированный зелёный горошек — 1 банка;

для соуса:

растительное масло — 100 мл;

горчица — 1 ст. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

чёрный перец.

Приготовление:

Приготовьте гренки: нарежьте хлеб на кусочки и обжарьте их на сухой сковороде или в грильнице. Нарежьте овощи и сельдь кубиками, измельчите зелень. Смешайте растительное масло, лимонный сок, горчицу и перец. Добавьте соус к овощам и сельди, перемешайте и выложите на блюдо. Украсьте винегрет гренками, ломтиками лимона, сельдью и зёрнами граната.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.



Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

