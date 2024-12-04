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Такой будет хорош и на новогоднем столе — готовим пикантный винегрет с сельдью

1:16
Еда

Винегрет с сельдью — это изысканное и оригинальное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочетание солёной сельди, овощей и ароматной заправки создаёт неповторимый вкус, который запомнится гостям надолго.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Ингредиенты:

  1. сельдь малосольная — 1 шт.;
  2. картофель варёный — 3 шт.;
  3. свёкла варёная — 2-3 шт.;
  4. морковь варёная — 3 шт.;
  5. малосольный огурец — 1 шт.;
  6. зелёный лук;
  7. укроп;
  8. ржаной или чёрный хлеб;
  9. соль;
  10. консервированный зелёный горошек — 1 банка;

для соуса:

  • растительное масло — 100 мл;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • чёрный перец.

Приготовление:

  1. Приготовьте гренки: нарежьте хлеб на кусочки и обжарьте их на сухой сковороде или в грильнице.
  2. Нарежьте овощи и сельдь кубиками, измельчите зелень.
  3. Смешайте растительное масло, лимонный сок, горчицу и перец.
  4. Добавьте соус к овощам и сельди, перемешайте и выложите на блюдо.
  5. Украсьте винегрет гренками, ломтиками лимона, сельдью и зёрнами граната.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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