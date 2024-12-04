Такой будет хорош и на новогоднем столе — готовим пикантный винегрет с сельдью

Винегрет с сельдью — это изысканное и оригинальное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочетание солёной сельди, овощей и ароматной заправки создаёт неповторимый вкус, который запомнится гостям надолго.
Ингредиенты:
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Приготовление:
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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