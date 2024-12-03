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Восхитительный и полезный ужин: запечённые овощи с бурратой

2:03
Еда

Ингредиенты

  • пастернак 250 г;
  • морковь 2 штуки среднего размера;
  • свекла 3 небольших;
  • луковица 2 крупные;
  • оливковое масло 5 ст. л.;
  • тыква, очищенная от кожуры, 300 г;
  • розмарин 6 веточек;
  • тимьян 6 веточек;
  • чеснок 5 зубчиков;
  • буррата.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Вам также понадобится большая форма для запекания.

Тыква с яблоками
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква с яблоками

Очистите брюкву, затем нарежьте крупными кусочками и выложите в форму для запекания. Сделайте то же самое с пастернаком. Очистите и нарежьте морковь кусочками примерно такого же размера.

Почистите и обрежьте (но не очищайте) свёклу. Выложите её среди других овощей. Очистите лук, разрежьте пополам, затем разрежьте каждую половинку примерно на 4 части и добавьте в форму. Нарежьте тыкву, добавьте в форму, затем влейте масло. Мелко нарежьте листья розмарина и тимьяна (при желании оставьте несколько веточек целыми), приправьте солью и молотым чёрным перцем, затем перемешайте всё вместе.

Очистите чеснок и положите его между овощами, затем запекайте в разогретой духовке около 90 минут, перевернув в середине приготовления. Проверьте готовность с помощью металлической шпажки — она должна легко проходить насквозь. Если овощи мягкие, но еще не подрумянились, увеличьте огонь на несколько минут.

На сковороде обжарьте панировочные сухари в оливковом масле до золотисто-коричневого цвета, периодически переворачивая, чтобы они равномерно подрумянились. Добавьте петрушку и снимите с огня.

Когда овощи приготовятся, переложите их на сервировочные тарелки, а затем положите на каждую по целой буррате. Разломайте сыр, чтобы начинка растеклась по овощам. Посыпьте панировочными сухарями.

Уточнения

Буррата (итал. burrata) — итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы или коровы; относится к семейству сыров моцарелла.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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