Восхитительный и полезный ужин: запечённые овощи с бурратой

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

пастернак 250 г;

морковь 2 штуки среднего размера;

свекла 3 небольших;

луковица 2 крупные;

оливковое масло 5 ст. л.;

тыква, очищенная от кожуры, 300 г;

розмарин 6 веточек;

тимьян 6 веточек;

чеснок 5 зубчиков;

буррата.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Вам также понадобится большая форма для запекания.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква с яблоками

Очистите брюкву, затем нарежьте крупными кусочками и выложите в форму для запекания. Сделайте то же самое с пастернаком. Очистите и нарежьте морковь кусочками примерно такого же размера.

Почистите и обрежьте (но не очищайте) свёклу. Выложите её среди других овощей. Очистите лук, разрежьте пополам, затем разрежьте каждую половинку примерно на 4 части и добавьте в форму. Нарежьте тыкву, добавьте в форму, затем влейте масло. Мелко нарежьте листья розмарина и тимьяна (при желании оставьте несколько веточек целыми), приправьте солью и молотым чёрным перцем, затем перемешайте всё вместе.

Очистите чеснок и положите его между овощами, затем запекайте в разогретой духовке около 90 минут, перевернув в середине приготовления. Проверьте готовность с помощью металлической шпажки — она должна легко проходить насквозь. Если овощи мягкие, но еще не подрумянились, увеличьте огонь на несколько минут.

На сковороде обжарьте панировочные сухари в оливковом масле до золотисто-коричневого цвета, периодически переворачивая, чтобы они равномерно подрумянились. Добавьте петрушку и снимите с огня.

Когда овощи приготовятся, переложите их на сервировочные тарелки, а затем положите на каждую по целой буррате. Разломайте сыр, чтобы начинка растеклась по овощам. Посыпьте панировочными сухарями.

Уточнения

Буррата (итал. burrata) — итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы или коровы; относится к семейству сыров моцарелла.



