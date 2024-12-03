Разогрейте духовку до 200 °C. Вам также понадобится большая форма для запекания.
Очистите брюкву, затем нарежьте крупными кусочками и выложите в форму для запекания. Сделайте то же самое с пастернаком. Очистите и нарежьте морковь кусочками примерно такого же размера.
Почистите и обрежьте (но не очищайте) свёклу. Выложите её среди других овощей. Очистите лук, разрежьте пополам, затем разрежьте каждую половинку примерно на 4 части и добавьте в форму. Нарежьте тыкву, добавьте в форму, затем влейте масло. Мелко нарежьте листья розмарина и тимьяна (при желании оставьте несколько веточек целыми), приправьте солью и молотым чёрным перцем, затем перемешайте всё вместе.
Очистите чеснок и положите его между овощами, затем запекайте в разогретой духовке около 90 минут, перевернув в середине приготовления. Проверьте готовность с помощью металлической шпажки — она должна легко проходить насквозь. Если овощи мягкие, но еще не подрумянились, увеличьте огонь на несколько минут.
На сковороде обжарьте панировочные сухари в оливковом масле до золотисто-коричневого цвета, периодически переворачивая, чтобы они равномерно подрумянились. Добавьте петрушку и снимите с огня.
Когда овощи приготовятся, переложите их на сервировочные тарелки, а затем положите на каждую по целой буррате. Разломайте сыр, чтобы начинка растеклась по овощам. Посыпьте панировочными сухарями.
Буррата (итал. burrata) — итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы или коровы; относится к семейству сыров моцарелла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.