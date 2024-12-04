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Рыба, печень трески и витамин D: секреты зимнего питания от эксперта

1:40
Еда

Существует мнение, что зимой нужно налегать на мясо и сало, а летом — на овощи и фрукты. Однако теледоктор Александр Мясников с этим категорически не согласен. По его мнению, сбалансированное питание важно в любое время года, а зимой стоит уделять особое внимание одному продукту.

Треска
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Треска

Правильный рацион зимой

Врач уверен, что ежедневный рацион должен включать:

  • овощи и фрукты,
  • мясо и курицу,
  • зерновые и бобовые,
  • молочные продукты,
  • рыбу.

Такой подход помогает организму получать все необходимые витамины и микроэлементы, даже в холодные месяцы. Особое внимание зимой стоит уделять морской рыбе.

Витамин D и морская рыба

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Александр Мясников отметил, что морская рыба может частично восполнить дефицит витамина D, который особенно актуален в зимний период из-за недостатка солнечного света.

"Можно ли получить норму витамина D из продуктов? Ну да, если это обогащённые продукты. Если вы будете есть печень трески в большом количестве — наверное, да. Из яиц, селёдки или рыбы в целом — нет: витамин D там есть, но в маленьких количествах. Печень трески — абсолютный рекордсмен", — пояснил врач.

Вывод

Сбалансированный рацион важен в любое время года, но зимой стоит обратить внимание на морскую рыбу, особенно такие продукты, как печень трески. Это поможет поддержать уровень витамина D, столь необходимого организму в холодный сезон.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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