Рыба, печень трески и витамин D: секреты зимнего питания от эксперта

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует мнение, что зимой нужно налегать на мясо и сало, а летом — на овощи и фрукты. Однако теледоктор Александр Мясников с этим категорически не согласен. По его мнению, сбалансированное питание важно в любое время года, а зимой стоит уделять особое внимание одному продукту.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Треска

Правильный рацион зимой

Врач уверен, что ежедневный рацион должен включать:

овощи и фрукты,

мясо и курицу,

зерновые и бобовые,

молочные продукты,

рыбу.

Такой подход помогает организму получать все необходимые витамины и микроэлементы, даже в холодные месяцы. Особое внимание зимой стоит уделять морской рыбе.

Витамин D и морская рыба

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Александр Мясников отметил, что морская рыба может частично восполнить дефицит витамина D, который особенно актуален в зимний период из-за недостатка солнечного света.

"Можно ли получить норму витамина D из продуктов? Ну да, если это обогащённые продукты. Если вы будете есть печень трески в большом количестве — наверное, да. Из яиц, селёдки или рыбы в целом — нет: витамин D там есть, но в маленьких количествах. Печень трески — абсолютный рекордсмен", — пояснил врач.

Вывод

Сбалансированный рацион важен в любое время года, но зимой стоит обратить внимание на морскую рыбу, особенно такие продукты, как печень трески. Это поможет поддержать уровень витамина D, столь необходимого организму в холодный сезон.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

