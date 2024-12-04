Молоко без недостатков: миндальное как здоровая альтернатива коровьему

Сегодня у коровьего молока есть множество альтернатив, и одна из них заслуживает особого внимания. Телеведущая и врач Елена Малышева уверена: миндальное молоко — это напиток, который может существенно улучшить качество жизни для некоторых людей.
В эфире программы "Жить здорово!" Малышева рассказала, почему миндальное молоко полезнее коровьего. По её словам, миндальное молоко содержит множество полезных веществ, но при этом лишено недостатков, свойственных молочным продуктам животного происхождения.
Малышева подчеркнула, что миндальное молоко — это полезная альтернатива для людей с индивидуальной непереносимостью или тем, кто хочет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
"Миндальное молоко с медицинской точки зрения полезнее коровьего молока для ряда людей", — отметила врач.
Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
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