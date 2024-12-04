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Молоко без недостатков: миндальное как здоровая альтернатива коровьему

1:33
Еда

Сегодня у коровьего молока есть множество альтернатив, и одна из них заслуживает особого внимания. Телеведущая и врач Елена Малышева уверена: миндальное молоко — это напиток, который может существенно улучшить качество жизни для некоторых людей.

Растительное молоко
Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Растительное молоко

В эфире программы "Жить здорово!" Малышева рассказала, почему миндальное молоко полезнее коровьего. По её словам, миндальное молоко содержит множество полезных веществ, но при этом лишено недостатков, свойственных молочным продуктам животного происхождения.

Почему стоит выбрать миндальное молоко?

  1. Отсутствие холестерина.
    Миндальное молоко, в отличие от коровьего, не содержит холестерина, который может спровоцировать образование тромбов и другие проблемы с сосудами.
  2. Безопасно для аллергиков.
    Этот растительный напиток не содержит лактозы, поэтому идеально подходит людям, у которых есть аллергия на молочный сахар.
  3. Полезные свойства.
    Миндальное молоко сохраняет в своём составе важные вещества, такие как витамины и минералы, которые поддерживают здоровье без риска для организма.

Малышева подчеркнула, что миндальное молоко — это полезная альтернатива для людей с индивидуальной непереносимостью или тем, кто хочет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Миндальное молоко с медицинской точки зрения полезнее коровьего молока для ряда людей", — отметила врач.

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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