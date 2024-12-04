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Бесплатный хлеб в ресторане: почему это не просто комплимент

1:30
Еда

Бесплатная хлебная корзинка в ресторанах — это не просто жест гостеприимства, а продуманная маркетинговая стратегия. Об этом рассказала блогер, объяснив, что цель этого "угощения" — заставить посетителя заказать больше блюд.

Овёс, ячмень и хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

Почему подают бесплатный хлеб?

Хлебную корзинку обычно приносят во время ожидания заказа. Посетители автоматически тянутся к хлебу, крекерам или другим быстрым углеводам. Диетолог Эми Шах в интервью для CNBC пояснила: продукты из рафинированной белой муки резко повышают уровень сахара в крови, вызывая скачки инсулина. После этого организм испытывает усиленное чувство голода, что заставляет посетителя заказывать больше блюд, чем он планировал.

Проблема гигиены

Шеф-повар Энтони Бурден, в свою очередь, отмечал ещё одну причину отказаться от хлеба в ресторане. По его словам, содержимое хлебных корзинок зачастую не меняют — неиспользованный хлеб просто передают следующим гостям. Бурден подчеркнул, что это распространённая практика, о которой многие даже не задумываются.

Итог

Бесплатная хлебная корзина — не такой уж невинный жест. Она не только усиливает чувство голода, но и может быть небезопасной с точки зрения гигиены. Следует ли отказываться от неё? Решать вам, но осведомлённость поможет избежать лишних затрат и неудобств.

Уточнения

Ма́ркетинг — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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