Удивительный десерт, который захочется часто готовить: безе с шоколадом

Сахар — 115 г.
Яичные белки — 2 шт.
Миндальная мука — 100 г.
Лимонный сок — несколько капель.
Шоколад — 100 г.
Сливки — 50 г.
В емкость положите белки, взбейте их до пышной пены. Насыпьте сахар, добавьте лимонный сок и снова взбейте. Теперь добавьте миндальную муку, аккуратно перемешивая при помощи силиконовой лопатки.
Положите белковую массу в кондитерский мешок и выложите безе на пергамент. Выпекайте безе 1 час при температуре 120 градусов.
Для приготовления шоколадного ганаша поломайте шоколад на кусочки, положите их в емкость, налейте сливки. Поставьте емкость на водяную баню. Растопите шоколад, перемешайте и остудите. Приготовленные безе полейте шоколадом.
Безе́ (фр baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков и сахара или другого подсластителя, например пектина.
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