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Удивительный десерт, который захочется часто готовить: безе с шоколадом

0:56
Еда

Ингредиенты

Сахар — 115 г.

безе
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
безе

Яичные белки — 2 шт.

Миндальная мука — 100 г.

Лимонный сок — несколько капель.

Шоколад — 100 г.

Сливки — 50 г.

Приготовление

В емкость положите белки, взбейте их до пышной пены. Насыпьте сахар, добавьте лимонный сок и снова взбейте. Теперь добавьте миндальную муку, аккуратно перемешивая при помощи силиконовой лопатки.

Положите белковую массу в кондитерский мешок и выложите безе на пергамент. Выпекайте безе 1 час при температуре 120 градусов.

Для приготовления шоколадного ганаша поломайте шоколад на кусочки, положите их в емкость, налейте сливки. Поставьте емкость на водяную баню. Растопите шоколад, перемешайте и остудите. Приготовленные безе полейте шоколадом.

 

Уточнения

Безе́ (фр  baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков и сахара или другого подсластителя, например пектина.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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