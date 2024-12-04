Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная запеканка с грибами и сыром — это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое не требует особых усилий в приготовлении. Это блюдо точно понравится всей вашей семье!

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Вот список ингредиентов, которые вам понадобятся:

Куриное филе — 2 шт.,

2 яйца,

2 столовые ложки сметаны,

Соль и перец по вкусу,

1 столовая ложка рисовой муки,

Шампиньоны, натёртые на крупной тёрке (по вкусу),

Любой сыр, например, моцарелла или сулугуни, натёртый на крупной тёрке (на глазок, для сырной корочки),

Сухой чеснок по вкусу

Сливочное или топлёное масло для смазывания формы

Теперь давайте приступим к процессу приготовления:

В блендере смешайте куриное филе, яйца, сметану, соль и перец, пока масса не станет однородной. Добавьте рисовую муку и тщательно перемешайте до состояния однородности. Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте форму сливочным или топлёным маслом. Выложите куриный фарш в форму, равномерно распределите его и поставьте в духовку. Натрите шампиньоны и сыр на крупной тёрке, затем смешайте с сухим чесноком и солью. Выложите грибно-сырную смесь поверх куриного фарша ровным слоем. Поставьте запеканку в духовку на 30 минут, не накрывая, чтобы сыр не подгорел и не высох.

Кстати, если у вас остался фарш, его можно использовать для приготовления супов с фрикадельками. Для этого просто опустите фарш в почти готовый суп чайной ложкой и готовьте фрикадельки в течение 5 минут после закипания.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

