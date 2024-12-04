Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром

Поставьте запеканку в духовку на 30 минут, не накрывая, чтобы сыр не подгорел и не высох.
Кстати, если у вас остался фарш, его можно использовать для приготовления супов с фрикадельками. Для этого просто опустите фарш в почти готовый суп чайной ложкой и готовьте фрикадельки в течение 5 минут после закипания.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).