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Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром

1:45
Еда

Куриная запеканка с грибами и сыром — это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое не требует особых усилий в приготовлении. Это блюдо точно понравится всей вашей семье!

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Вот список ингредиентов, которые вам понадобятся:

  • Куриное филе — 2 шт.,
  • 2 яйца,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • Соль и перец по вкусу,
  • 1 столовая ложка рисовой муки,
  • Шампиньоны, натёртые на крупной тёрке (по вкусу),
  • Любой сыр, например, моцарелла или сулугуни, натёртый на крупной тёрке (на глазок, для сырной корочки),
  • Сухой чеснок по вкусу
  • Сливочное или топлёное масло для смазывания формы

Теперь давайте приступим к процессу приготовления:

  1. В блендере смешайте куриное филе, яйца, сметану, соль и перец, пока масса не станет однородной.
  2. Добавьте рисовую муку и тщательно перемешайте до состояния однородности.
  3. Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте форму сливочным или топлёным маслом.
  4. Выложите куриный фарш в форму, равномерно распределите его и поставьте в духовку.
  5. Натрите шампиньоны и сыр на крупной тёрке, затем смешайте с сухим чесноком и солью.
  6. Выложите грибно-сырную смесь поверх куриного фарша ровным слоем.
  7. Поставьте запеканку в духовку на 30 минут, не накрывая, чтобы сыр не подгорел и не высох.

Кстати, если у вас остался фарш, его можно использовать для приготовления супов с фрикадельками. Для этого просто опустите фарш в почти готовый суп чайной ложкой и готовьте фрикадельки в течение 5 минут после закипания.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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