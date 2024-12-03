Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю

Картофель, запечённый в сливках, — это простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Этот гарнир готовится быстро и легко, а его нежный сливочный вкус понравится даже самым привередливым гурманам.
Ингредиенты:
Приготовление:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
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