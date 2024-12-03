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Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю

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Еда

Картофель, запечённый в сливках, — это простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Этот гарнир готовится быстро и легко, а его нежный сливочный вкус понравится даже самым привередливым гурманам.

Тушёная картошка в сметане
Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тушёная картошка в сметане

Ингредиенты:

  • 3–4 картофелины;
  • 250 мл сливок любой жирности;
  • 1 зубчик чеснока;
  • мускатный орех.

Приготовление:

  1. Картошку нарежьте дольками, посолите и выложите в форму для запекания.
  2. Чеснок измельчите, смешайте со сливками, мускатным орехом и перцем.
  3. Залейте картофель полученным соусом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50–60 минут.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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