Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю

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Картофель, запечённый в сливках, — это простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Этот гарнир готовится быстро и легко, а его нежный сливочный вкус понравится даже самым привередливым гурманам.

Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тушёная картошка в сметане

Ингредиенты:

3–4 картофелины;

250 мл сливок любой жирности;

1 зубчик чеснока;

мускатный орех.

Приготовление:

Картошку нарежьте дольками, посолите и выложите в форму для запекания. Чеснок измельчите, смешайте со сливками, мускатным орехом и перцем. Залейте картофель полученным соусом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50–60 минут.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

