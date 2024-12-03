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Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню

2:31
Еда

Этот салат идеально подходит для праздничных столов. Он сочетает в себе курицу, чернослив, сыр и множество других ингредиентов, что делает его не только вкусным, но и питательным. Все слои гармонично сочетаются между собой, а майонез придает нужную консистенцию и насыщенность. Салат оформляется красиво, что делает его отличным выбором для фуршетов и семейных обедов.

Салат с сыром и болгарским перцем
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Салат с сыром и болгарским перцем

Ингредиенты на 6 порций:

  • Куриная грудка — 300 г
  • Чернослив — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Яблоко зеленое (Семеренко) — 1 шт.
  • Сельдерей — 1 стебель
  • Полутвердый сыр — 100 г
  • Грецкий орех — 60 г
  • Майонез Провансаль — 180 г
  • Карри — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Для подачи: салат Латук

Рецепт приготовления

Подготовка куриного филе: куриное филе обсушите салфетками, приправьте карри, черным перцем и солью, смажьте растительным маслом, заверните в фольгу и запеките в духовке при 200 °С в течение 25 минут.

Подготовка чернослива: чернослив промойте, залейте кипятком и оставьте размокать на 15 минут.

Обжарка орехов: грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде до легкого румянца, затем порубите в крошку.

Нарезка курицы: остывшую курицу нарежьте тонкими ломтиками или разберите на волокна.

Подготовка основы: выложите листья латука по краям сервировочного блюда, в центр поставьте кулинарное кольцо. Выложите первым слоем курицу, смажьте ее майонезом.

Добавление чернослива: нарезанный чернослив выложите на курицу, равномерно распределите и снова покройте майонезом.

Яичный слой: отваренные яйца натрите на крупной терке и выложите сверху чернослива, приправьте солью и перцем, смажьте майонезом.

Сельдерей: нарежьте сельдерей тонкими ломтиками и выложите поверх яиц.

Яблочный слой: яблоко натрите на крупной терке и распределите по сельдерею, смажьте майонезом.

Завершающий слой: натрите сыр, выложите на яблоко, покройте майонезом, посыпьте орехами и дайте настояться в холодильнике перед подачей.

Уточнения

Черносли́в - чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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