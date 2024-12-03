Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню

Этот салат идеально подходит для праздничных столов. Он сочетает в себе курицу, чернослив, сыр и множество других ингредиентов, что делает его не только вкусным, но и питательным. Все слои гармонично сочетаются между собой, а майонез придает нужную консистенцию и насыщенность. Салат оформляется красиво, что делает его отличным выбором для фуршетов и семейных обедов.
Ингредиенты на 6 порций:
Рецепт приготовления
Подготовка куриного филе: куриное филе обсушите салфетками, приправьте карри, черным перцем и солью, смажьте растительным маслом, заверните в фольгу и запеките в духовке при 200 °С в течение 25 минут.
Подготовка чернослива: чернослив промойте, залейте кипятком и оставьте размокать на 15 минут.
Обжарка орехов: грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде до легкого румянца, затем порубите в крошку.
Нарезка курицы: остывшую курицу нарежьте тонкими ломтиками или разберите на волокна.
Подготовка основы: выложите листья латука по краям сервировочного блюда, в центр поставьте кулинарное кольцо. Выложите первым слоем курицу, смажьте ее майонезом.
Добавление чернослива: нарезанный чернослив выложите на курицу, равномерно распределите и снова покройте майонезом.
Яичный слой: отваренные яйца натрите на крупной терке и выложите сверху чернослива, приправьте солью и перцем, смажьте майонезом.
Сельдерей: нарежьте сельдерей тонкими ломтиками и выложите поверх яиц.
Яблочный слой: яблоко натрите на крупной терке и распределите по сельдерею, смажьте майонезом.
Завершающий слой: натрите сыр, выложите на яблоко, покройте майонезом, посыпьте орехами и дайте настояться в холодильнике перед подачей.
Черносли́в - чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.
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