Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат идеально подходит для праздничных столов. Он сочетает в себе курицу, чернослив, сыр и множество других ингредиентов, что делает его не только вкусным, но и питательным. Все слои гармонично сочетаются между собой, а майонез придает нужную консистенцию и насыщенность. Салат оформляется красиво, что делает его отличным выбором для фуршетов и семейных обедов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Салат с сыром и болгарским перцем

Ингредиенты на 6 порций:

Куриная грудка — 300 г

Чернослив — 150 г

Яйца — 3 шт.

Яблоко зеленое (Семеренко) — 1 шт.

Сельдерей — 1 стебель

Полутвердый сыр — 100 г

Грецкий орех — 60 г

Майонез Провансаль — 180 г

Карри — 1 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Для подачи: салат Латук

Рецепт приготовления

Подготовка куриного филе: куриное филе обсушите салфетками, приправьте карри, черным перцем и солью, смажьте растительным маслом, заверните в фольгу и запеките в духовке при 200 °С в течение 25 минут.

Подготовка чернослива: чернослив промойте, залейте кипятком и оставьте размокать на 15 минут.

Обжарка орехов: грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде до легкого румянца, затем порубите в крошку.

Нарезка курицы: остывшую курицу нарежьте тонкими ломтиками или разберите на волокна.

Подготовка основы: выложите листья латука по краям сервировочного блюда, в центр поставьте кулинарное кольцо. Выложите первым слоем курицу, смажьте ее майонезом.

Добавление чернослива: нарезанный чернослив выложите на курицу, равномерно распределите и снова покройте майонезом.

Яичный слой: отваренные яйца натрите на крупной терке и выложите сверху чернослива, приправьте солью и перцем, смажьте майонезом.

Сельдерей: нарежьте сельдерей тонкими ломтиками и выложите поверх яиц.

Яблочный слой: яблоко натрите на крупной терке и распределите по сельдерею, смажьте майонезом.

Завершающий слой: натрите сыр, выложите на яблоко, покройте майонезом, посыпьте орехами и дайте настояться в холодильнике перед подачей.

Уточнения

Черносли́в - чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

