Как приготовить идеальные бутерброды с красной рыбой и лимоном за 15 минут

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Этот рецепт бутербродов с красной рыбой и лимоном идеален для тех, кто ценит сочетание свежих и качественных ингредиентов. Главное в этих бутербродах — правильно подобранные продукты, которые должны быть свежими и высококачественными, чтобы создать идеальный вкус. Слабосоленая рыба, сливочный творожный сыр, свежий лимон и хрустящий багет — это все, что нужно для настоящего праздника вкуса.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с лососем

Ингредиенты для 4 порций:

1 багет

100 г творожного сыра

100 г свежего лосося

2 зубчика чеснока

1 лимон

Укроп по вкусу

Рецепт приготовления:

Подготовка сырной смеси: в небольшой миске соедините творожный сыр с измельченным чесноком. Для удобства можно использовать пресс для чеснока. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.

Лимонная подготовка: тщательно вымойте лимон, оботрите его и отрежьте одну треть от плода. Выжмите сок из этой части лимона в сырную смесь, добавьте еще немного сока по вкусу. Остальную часть лимона нарежьте тонкими кружочками, затем вырежьте из них аккуратные четвертинки, удалив косточки.

Нарезка багета: нарежьте багет на ломтики толщиной примерно 1,5-2 см. Всего вам потребуется 8 ломтиков. Каждый из них смажьте слоем сырной смеси с чесноком и лимонным соком.

Нарезка рыбы: Нарежьте свежий лосось на небольшие ломтики, удобные для укладки на бутерброды. Лучше нарезать рыбу вдоль узкой стороны филе.

Сборка бутербродов: на каждый ломтик багета, смазанный сыром, положите два ломтика лосося и одну четвертинку лимона. Украсьте бутерброды веточками свежего укропа.

Эти бутерброды станут отличным выбором для вечеринки, фуршета или праздничного стола. Их легко приготовить, а результат всегда поражает вкусом.

Уточнения

Кра́сная ры́ба - общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.

