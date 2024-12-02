Рулеты с семгой и ветчиной — вкусно, быстро и легко

Для приготовления этих рулетов потребуется всего несколько простых ингредиентов. Это лёгкое и вкусное блюдо идеально подойдёт для пикника или вечеринки. Ветчина и слабосоленая семга в сочетании с плавленым сыром и свежими огурцами создают неповторимый вкус.
Ингредиенты для 8 порций:
Рецепт приготовления:
Подготовка ингредиентов: ветчину и огурцы нужно нарезать тонкими соломками.
Собираем рулет с ветчиной: лаваш смазать плавленым сыром и посыпать зеленью. Разделить его на две части. На одну половину выложить ветчину и огурцы, свернуть в плотный рулет. Завернуть его в пленку и отправить в холодильник.
Собираем рулет с семгой: семгу нарезать тонкими ломтями и выложить на оставшийся лаваш, оставив небольшой край. Свернуть лаваш в рулет и снова завернуть в пленку. Охлаждать в холодильнике примерно час.
Подача: перед подачей на пикнике снять пленку и нарезать рулеты ломтиками. Получается отличный лёгкий закусочный вариант, который приятно удивит ваших гостей.
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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