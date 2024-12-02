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Рулеты с семгой и ветчиной — вкусно, быстро и легко

1:29
Еда

Для приготовления этих рулетов потребуется всего несколько простых ингредиентов. Это лёгкое и вкусное блюдо идеально подойдёт для пикника или вечеринки. Ветчина и слабосоленая семга в сочетании с плавленым сыром и свежими огурцами создают неповторимый вкус.

Лаваш с сыром
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш с сыром

Ингредиенты для 8 порций:

  • Слабосоленая семга — 150 г
  • Тонкий армянский лаваш — 1 шт.
  • Солёные огурчики — 2 шт.
  • Нарезанные зелени (кинза, укроп, петрушка) — 1 ст. л.
  • Ветчина — 100 г
  • Плавленый сыр — 150 г

Рецепт приготовления:

Подготовка ингредиентов: ветчину и огурцы нужно нарезать тонкими соломками.

Собираем рулет с ветчиной: лаваш смазать плавленым сыром и посыпать зеленью. Разделить его на две части. На одну половину выложить ветчину и огурцы, свернуть в плотный рулет. Завернуть его в пленку и отправить в холодильник.

Собираем рулет с семгой: семгу нарезать тонкими ломтями и выложить на оставшийся лаваш, оставив небольшой край. Свернуть лаваш в рулет и снова завернуть в пленку. Охлаждать в холодильнике примерно час.

Подача: перед подачей на пикнике снять пленку и нарезать рулеты ломтиками. Получается отличный лёгкий закусочный вариант, который приятно удивит ваших гостей.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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