Рулеты с семгой и ветчиной — вкусно, быстро и легко

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления этих рулетов потребуется всего несколько простых ингредиентов. Это лёгкое и вкусное блюдо идеально подойдёт для пикника или вечеринки. Ветчина и слабосоленая семга в сочетании с плавленым сыром и свежими огурцами создают неповторимый вкус.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш с сыром

Ингредиенты для 8 порций:

Слабосоленая семга — 150 г

Тонкий армянский лаваш — 1 шт.

Солёные огурчики — 2 шт.

Нарезанные зелени (кинза, укроп, петрушка) — 1 ст. л.

Ветчина — 100 г

Плавленый сыр — 150 г

Рецепт приготовления:

Подготовка ингредиентов: ветчину и огурцы нужно нарезать тонкими соломками.

Собираем рулет с ветчиной: лаваш смазать плавленым сыром и посыпать зеленью. Разделить его на две части. На одну половину выложить ветчину и огурцы, свернуть в плотный рулет. Завернуть его в пленку и отправить в холодильник.

Собираем рулет с семгой: семгу нарезать тонкими ломтями и выложить на оставшийся лаваш, оставив небольшой край. Свернуть лаваш в рулет и снова завернуть в пленку. Охлаждать в холодильнике примерно час.

Подача: перед подачей на пикнике снять пленку и нарезать рулеты ломтиками. Получается отличный лёгкий закусочный вариант, который приятно удивит ваших гостей.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

