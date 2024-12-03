Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год уже близко! Праздники, веселье, вкусные блюда — всё это создает особую атмосферу. Но среди изобилия на праздничном столе есть категория продуктов, которые эксперты настоятельно рекомендуют включить в меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Почему зелень и овощи — мастхэв новогоднего стола

Салаты, основой которых станут свежие овощи и зелень, должны занять центральное место на праздничном столе. Особенно важно, чтобы они были не "из прошлого", а новыми, современными, лёгкими — в духе грядущего года.

Чем больше зелени, тем лучше, утверждают специалисты. Свежие огурцы, лук, зелёный перец, салатные листья, кабачки и сельдерей не только украсят ваш стол, но и помогут создать гармоничный баланс между вкусным и полезным.

Лёгкое основное блюдо

Как основное блюдо, вместо привычных мясных угощений, можно выбрать запечённую рыбу. Это не только полезно, но и соответствует тренду на здоровое питание.

Зеленые напитки: необычный акцент

Даже напитки могут быть "зелёными"! Например, тархун, зелёный чай с жасмином или освежающий мохито станут отличным дополнением к тематике лёгкости и свежести.

В новом году — новые подходы! Зелень и овощи помогут не только разнообразить меню, но и сделать его актуальным и полезным.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



«Тархун» (груз ტარხუნა) [tʼɑɾχunɑ])) — сладкий безалкогольный газированный прохладительный лимонадный напиток изумрудно-зелёного цвета.

