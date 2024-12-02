Как приготовить сахарную пудру своими руками: три быстрых способа

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Не доверяете составу покупной сахарной пудры? Можно легко приготовить её дома, используя обычный сахар. Это не только полезнее, но и экономичнее. Вот три простых способа, как сделать сахарную пудру самостоятельно, даже если под рукой нет специальных приборов.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Ступка с пестиком

Насыпьте 2 столовые ложки сахара (примерно треть от объёма ступки).

Энергично разотрите пестиком в течение пары минут.

Для удобства используйте ступку с большим диаметром. Маленькие ёмкости объёмом до 150 мл значительно замедлят процесс.

Скалка

Пересыпьте 0,5–1 стакан сахара в прочный пакет, равномерно распределите его и положите на разделочную доску.

Скалкой раскатывайте сахар с усилием, время от времени растирая его.

Просейте готовую массу через сито, чтобы убрать крупные частицы.

Ложка

Если нужно совсем немного пудры:

Насыпьте столовую ложку сахара на разделочную доску.

Разотрите её ложкой, пока сахар не превратится в мелкий порошок.

Эти методы просты и не требуют специальных кухонных гаджетов. В результате вы получите натуральную и качественную сахарную пудру без добавок.

Уточнения

Сахарная пудра — тонко измельчённые кристаллы белого сахара размером не более 0,2 мм.

