Как приготовить сахарную пудру своими руками: три быстрых способа

Не доверяете составу покупной сахарной пудры? Можно легко приготовить её дома, используя обычный сахар. Это не только полезнее, но и экономичнее. Вот три простых способа, как сделать сахарную пудру самостоятельно, даже если под рукой нет специальных приборов.
Ступка с пестиком
Скалка
Ложка
Если нужно совсем немного пудры:
Эти методы просты и не требуют специальных кухонных гаджетов. В результате вы получите натуральную и качественную сахарную пудру без добавок.
Сахарная пудра — тонко измельчённые кристаллы белого сахара размером не более 0,2 мм.
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