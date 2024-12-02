Как проверить качество сметаны дома: простой тест с горячей водой

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все продукты на прилавках могут похвастаться высоким качеством. Особенно это касается молочной продукции, например, сметаны. Производители нередко добавляют в неё нежелательные компоненты, такие как растительные жиры или крахмал. Узнать, насколько сметана натуральная, помогут простые домашние тесты.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сметана

Проверка сметаны: два быстрых способа

Тест с горячей водой

Для проверки добавьте столовую ложку сметаны в стакан с горячей водой:

Если продукт полностью растворится, образовав однородную густую массу, то сметана натуральная.

Если на поверхности воды появятся хлопья, в составе есть растительные жиры. Такой продукт лучше не употреблять.

Тест с йодом

Ещё один способ — проверка на крахмал с помощью йода:

Положите ложку сметаны на тарелку и капните немного йода.

Если цвет сметаны сменился на синий, это признак присутствия крахмала.

Натуральная сметана сохранит свой цвет, а на её поверхности останется коричневое пятно от йода.

Эти простые эксперименты помогут определить качество продукта и избежать употребления сомнительной сметаны.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

