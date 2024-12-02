Как проверить качество сметаны дома: простой тест с горячей водой

Не все продукты на прилавках могут похвастаться высоким качеством. Особенно это касается молочной продукции, например, сметаны. Производители нередко добавляют в неё нежелательные компоненты, такие как растительные жиры или крахмал. Узнать, насколько сметана натуральная, помогут простые домашние тесты.
Тест с горячей водой
Для проверки добавьте столовую ложку сметаны в стакан с горячей водой:
Тест с йодом
Эти простые эксперименты помогут определить качество продукта и избежать употребления сомнительной сметаны.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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