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Как проверить качество сметаны дома: простой тест с горячей водой

1:14
Еда

Не все продукты на прилавках могут похвастаться высоким качеством. Особенно это касается молочной продукции, например, сметаны. Производители нередко добавляют в неё нежелательные компоненты, такие как растительные жиры или крахмал. Узнать, насколько сметана натуральная, помогут простые домашние тесты.

Сметана
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сметана

Проверка сметаны: два быстрых способа

Тест с горячей водой

Для проверки добавьте столовую ложку сметаны в стакан с горячей водой:

  • Если продукт полностью растворится, образовав однородную густую массу, то сметана натуральная.
  • Если на поверхности воды появятся хлопья, в составе есть растительные жиры. Такой продукт лучше не употреблять.

Тест с йодом

  • Ещё один способ — проверка на крахмал с помощью йода:
  • Положите ложку сметаны на тарелку и капните немного йода.
  • Если цвет сметаны сменился на синий, это признак присутствия крахмала.
  • Натуральная сметана сохранит свой цвет, а на её поверхности останется коричневое пятно от йода.

Эти простые эксперименты помогут определить качество продукта и избежать употребления сомнительной сметаны.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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