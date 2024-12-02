Домашнее печенье за 20 минут: 4 ингредиента, никакой муки

Любите домашнее печенье, но не хотите проводить часы у плиты? А ещё заботитесь о фигуре и избегаете калорийных ингредиентов? Тогда этот простой рецепт кокосового печенья — для вас! В нём нет ни муки, ни масла, а результат порадует и вкусом, и внешним видом.
Для приготовления вам понадобятся всего 4 ингредиента и 20 минут свободного времени.
Подготовьте основу:
Добавьте кокосовую стружку:
Формируйте печенье:
Выпекайте:
Через 20 минут вы получите ароматное кокосовое печенье: нежное, лёгкое и невероятно аппетитное!
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
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