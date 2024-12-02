Домашнее печенье за 20 минут: 4 ингредиента, никакой муки

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите домашнее печенье, но не хотите проводить часы у плиты? А ещё заботитесь о фигуре и избегаете калорийных ингредиентов? Тогда этот простой рецепт кокосового печенья — для вас! В нём нет ни муки, ни масла, а результат порадует и вкусом, и внешним видом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Печенье

Рецепт кокосового печенья без муки и масла

Для приготовления вам понадобятся всего 4 ингредиента и 20 минут свободного времени.

Подготовьте основу:

Разбейте два куриных яйца в миску и добавьте щепотку соли.

Взбейте массу миксером. Через минуту добавьте 100 граммов сахара и продолжайте взбивать ещё пару минут.

Добавьте кокосовую стружку:

Всыпьте 200 граммов кокосовой стружки в яичную смесь и хорошо перемешайте.

Дайте тесту настояться 10 минут.

Формируйте печенье:

Сформируйте заготовки любой формы: шарики, конусы или лепёшки.

Выпекайте:

Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Запекайте в духовке при температуре 180 °C в течение 15 минут.

Через 20 минут вы получите ароматное кокосовое печенье: нежное, лёгкое и невероятно аппетитное!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

