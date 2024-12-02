Секрет пышных оладий, о котором вы точно не знали

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

У вас не получается приготовить идеальные оладьи, даже если добавляете в тесто соду или разрыхлитель? Возможно, всё дело в том, как вы используете кефир.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Кефир

Многие допускают одну из двух распространённых ошибок: добавляют холодный кисломолочный продукт прямо из холодильника или дают ему просто нагреться до комнатной температуры. Оказывается, оба подхода неверны.

Секрет пышных и мягких оладий

Ключ к успеху — правильная "обработка" кефира. Перед тем как смешать его с яичной массой, выполните несколько простых шагов:

Подогрейте кефир . Перелейте напиток в подходящую для микроволновки ёмкость.

. Перелейте напиток в подходящую для микроволновки ёмкость. Следите за процессом . Нагревайте его до первого "булька". Не перегревайте, иначе кефир свернётся и пойдёт хлопьями.

. Нагревайте его до первого "булька". Не перегревайте, иначе кефир свернётся и пойдёт хлопьями. Смешайте ингредиенты . Тёплый кефир добавьте в яичную смесь с солью и сахаром. Перемешайте, затем поэтапно добавляйте просеянную муку и разрыхлитель.

. Тёплый кефир добавьте в яичную смесь с солью и сахаром. Перемешайте, затем поэтапно добавляйте просеянную муку и разрыхлитель. Дайте тесту отдохнуть. Оставьте готовое тесто на полчаса, чтобы оно "дошло".

Результат — воздушные, нежные и невероятно вкусные оладьи, которые станут украшением любого стола.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

