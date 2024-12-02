Секрет пышных оладий, о котором вы точно не знали

У вас не получается приготовить идеальные оладьи, даже если добавляете в тесто соду или разрыхлитель? Возможно, всё дело в том, как вы используете кефир.
Многие допускают одну из двух распространённых ошибок: добавляют холодный кисломолочный продукт прямо из холодильника или дают ему просто нагреться до комнатной температуры. Оказывается, оба подхода неверны.
Ключ к успеху — правильная "обработка" кефира. Перед тем как смешать его с яичной массой, выполните несколько простых шагов:
Результат — воздушные, нежные и невероятно вкусные оладьи, которые станут украшением любого стола.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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