Рецепт классических имбирных пряников

В Европе во многих странах существует традиция — печь имбирные пряники на Рождество. Вы тоже можете сделать выпечку таких пряников своей доброй семейной традицией, привлекая к к этому процессу детей.
Вам понадобится: 750 г муки, 200 г сливочного масла, 4 яйца, 300 г жидкого мёда, 2 ч. л. молотого имбиря, 2 ч. л. корицы, 2 ч. л. какао, 250 г сахара, 2 щепотки ванилина, 4 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. апельсиновой цедры.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Имби́рный пря́ник (англ ginger bread — «имбирный хлеб») — пряник с ароматом имбиря.
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