Рецепт классических имбирных пряников

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

В Европе во многих странах существует традиция — печь имбирные пряники на Рождество. Вы тоже можете сделать выпечку таких пряников своей доброй семейной традицией, привлекая к к этому процессу детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Имбирные пряники

Вам понадобится: 750 г муки, 200 г сливочного масла, 4 яйца, 300 г жидкого мёда, 2 ч. л. молотого имбиря, 2 ч. л. корицы, 2 ч. л. какао, 250 г сахара, 2 щепотки ванилина, 4 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. апельсиновой цедры.

Приготовление:

Размягчённое сливочное масло тщательно перемешайте с мёдом, яйцами и сахаром. Добавьте к массе сухие ингредиенты и замешайте тесто. Накройте тесто плёнкой и уберите в холодильник на 30 минут. После того, как пройдут полчаса, раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырежьте формочками пряники. Выложите пряники на противень с пергаментной бумагой. Выпекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов. Можете украсить их специальной покупной глазурью.

Приятного аппетита!

Уточнения

Имби́рный пря́ник (англ ginger bread — «имбирный хлеб») — пряник с ароматом имбиря.

