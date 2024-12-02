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Рецепт классических имбирных пряников

1:08
Еда

В Европе во многих странах существует традиция — печь имбирные пряники на Рождество. Вы тоже можете сделать выпечку таких пряников своей доброй семейной традицией, привлекая к к этому процессу детей.

Имбирные пряники
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Имбирные пряники

Вам понадобится: 750 г муки, 200 г сливочного масла, 4 яйца, 300 г жидкого мёда, 2 ч. л. молотого имбиря, 2 ч. л. корицы, 2 ч. л. какао, 250 г сахара, 2 щепотки ванилина, 4 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. апельсиновой цедры.

Приготовление:

  1. Размягчённое сливочное масло тщательно перемешайте с мёдом, яйцами и сахаром.
  2. Добавьте к массе сухие ингредиенты и замешайте тесто.
  3. Накройте тесто плёнкой и уберите в холодильник на 30 минут.
  4. После того, как пройдут полчаса, раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырежьте формочками пряники.
  5. Выложите пряники на противень с пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов.
  7. Можете украсить их специальной покупной глазурью.

Приятного аппетита!

Уточнения

Имби́рный пря́ник (англ  ginger bread — «имбирный хлеб») — пряник с ароматом имбиря.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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