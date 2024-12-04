Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Эндокринолог Татьяна Мазулевская рассказала, какой ужин может испортить ваш сон и заставить долго ворочаться в постели. Она назвала продукты, которые лучше избегать вечером, чтобы избежать дискомфорта и бессонницы.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Почему плотный ужин мешает заснуть?

Среди главных виновников плохого сна врач выделила:

Красное мясо.

Организму трудно переваривать говядину, свинину и баранину, особенно вечером.

Поздний ужин с мясом стимулирует выброс кортизола, гормона стресса, из-за чего тело "устает", не выполняя активной работы.

Совет: употребляйте красное мясо не позже, чем за четыре часа до сна.

Сыры с плесенью.

Они содержат тирамин — вещество, которое повышает активность мозга и мешает расслабиться.

Альтернатива: молочные и кисломолочные продукты, которые успокаивают организм и подходят для лёгкого ужина.

Фрукты.

Вечером они могут вызвать вздутие живота, что мешает телу расслабиться.

Что выбрать на ужин?

Для спокойного сна выбирайте лёгкие блюда:

кисломолочные продукты, например йогурт или кефир;

овощные салаты без тяжелых соусов;

нежирную рыбу или мясо птицы в умеренных количествах.

Заключение

Ваш вечерний рацион напрямую влияет на качество сна. Избегайте тяжёлой и стимулирующей пищи перед сном, чтобы дать организму возможность отдохнуть.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.





