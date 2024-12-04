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Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером

1:32
Еда

Эндокринолог Татьяна Мазулевская рассказала, какой ужин может испортить ваш сон и заставить долго ворочаться в постели. Она назвала продукты, которые лучше избегать вечером, чтобы избежать дискомфорта и бессонницы.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Почему плотный ужин мешает заснуть?

Среди главных виновников плохого сна врач выделила:

Красное мясо.

Организму трудно переваривать говядину, свинину и баранину, особенно вечером.
Поздний ужин с мясом стимулирует выброс кортизола, гормона стресса, из-за чего тело "устает", не выполняя активной работы.
Совет: употребляйте красное мясо не позже, чем за четыре часа до сна.

Сыры с плесенью.

Они содержат тирамин — вещество, которое повышает активность мозга и мешает расслабиться.
Альтернатива: молочные и кисломолочные продукты, которые успокаивают организм и подходят для лёгкого ужина.

Фрукты.

Вечером они могут вызвать вздутие живота, что мешает телу расслабиться.

Что выбрать на ужин?

Для спокойного сна выбирайте лёгкие блюда:

  • кисломолочные продукты, например йогурт или кефир;
  • овощные салаты без тяжелых соусов;
  • нежирную рыбу или мясо птицы в умеренных количествах.

Заключение

Ваш вечерний рацион напрямую влияет на качество сна. Избегайте тяжёлой и стимулирующей пищи перед сном, чтобы дать организму возможность отдохнуть.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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