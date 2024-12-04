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Вы выбрасываете самую полезную часть апельсина: как этого избежать

1:34
Еда

Апельсин — это не только вкусный, но и невероятно полезный фрукт, который может стать ещё полезнее, если правильно его чистить. Диетолог Лиза Афинская поделилась лайфхаком, который поможет извлечь из цитрусовых максимум пользы.

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апельсины

Почему апельсины так полезны?

Этот фрукт известен как богатый источник витамина C, пектина и антиоксидантов. Флавоноиды, содержащиеся в апельсинах, замедляют разрушительные процессы в организме, а фитонциды укрепляют иммунитет. Однако, по словам эксперта, мы часто упускаем из виду самую полезную часть фрукта.

Где скрываются полезные вещества?

Лиза Афинская пояснила, что большая часть фитонутриентов сосредоточена не в мякоти, а в белом мягком слое, который находится под кожурой.

Чем полезен этот слой?

Содержит нарингенин и гесперидин — вещества с мощными антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Помогает организму получить в 4 раза больше полезных веществ, если не счищать его перед употреблением.

Как правильно есть апельсин?

После снятия внешней кожуры оставьте белый мягкий слой. Его можно есть вместе с мякотью, чтобы организм получил максимум пользы.

Заключение

Правильный способ очистки апельсина — это возможность усилить его полезные свойства без дополнительных усилий. Белый слой под кожурой — это кладезь здоровья, который не стоит игнорировать.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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