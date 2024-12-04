Вы выбрасываете самую полезную часть апельсина: как этого избежать

Апельсин — это не только вкусный, но и невероятно полезный фрукт, который может стать ещё полезнее, если правильно его чистить. Диетолог Лиза Афинская поделилась лайфхаком, который поможет извлечь из цитрусовых максимум пользы.
Этот фрукт известен как богатый источник витамина C, пектина и антиоксидантов. Флавоноиды, содержащиеся в апельсинах, замедляют разрушительные процессы в организме, а фитонциды укрепляют иммунитет. Однако, по словам эксперта, мы часто упускаем из виду самую полезную часть фрукта.
Лиза Афинская пояснила, что большая часть фитонутриентов сосредоточена не в мякоти, а в белом мягком слое, который находится под кожурой.
Содержит нарингенин и гесперидин — вещества с мощными антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Помогает организму получить в 4 раза больше полезных веществ, если не счищать его перед употреблением.
После снятия внешней кожуры оставьте белый мягкий слой. Его можно есть вместе с мякотью, чтобы организм получил максимум пользы.
Правильный способ очистки апельсина — это возможность усилить его полезные свойства без дополнительных усилий. Белый слой под кожурой — это кладезь здоровья, который не стоит игнорировать.
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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