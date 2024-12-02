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Названы плюсы и минусы солёной красной рыбы

1:28
Еда

На рынке представлено множество видов красной рыбы: горбуша, кета, кижуч, чавыча, форель и, конечно же, лосось. Одним из основных преимуществ этих видов является высокое содержание астаксантина — мощного антиоксиданта, способствующего снижению воспалительных процессов и уровня холестерина в крови. Однако возникает вопрос: действительно ли солёная рыба приносит пользу? На этот вопрос ответил телеведущий Сергей Малозёмов.

Бутерброды с лососем
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброды с лососем

Солёная рыба сохраняет ценные омега-3 жирные кислоты, которые являются её неоспоримым достоинством. Всего два бутерброда с маслом и рыбой могут обеспечить половину суточной потребности организма в этом полезном веществе.

С другой стороны, стоит учитывать и недостатки. Упомянутые два бутерброда содержат около 200 кКал, что довольно много. Кроме того, жирные сорта рыбы могут оказать негативное воздействие на людей, страдающих желчекаменной болезнью.

В программе "Живая еда" на НТВ Сергей Малозёмов подчеркнул, что, хотя у солёной красной рыбы есть свои положительные и отрицательные стороны, регулярное употребление этого продукта не делает его "живой едой". Поэтому такие блюда стоит приберегать для особых случаев, а в повседневном рационе предпочтительнее включать запеченную или приготовленную на пару рыбу.

Уточнения

Холестери́н  — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Серге́й Алекса́ндрович Малозёмов (7 октября 1979, Миасс, Челябинская область) — российский журналист, телеведущий, врач, блогер. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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