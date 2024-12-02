Стало известно, какое масло может навредить организму даже в очищенном виде

Всего несколько десятилетий назад на рынке существовали лишь два вида масел: животные и растительные. Однако с течением времени прогресс не стоит на месте, и сейчас производители предлагают множество разновидностей этого продукта. Тем не менее, среди них есть один вид, который не только не приносит пользы организму, но и способен навредить.
Теледоктор Александр Мясников регулярно акцентирует внимание на том, что наилучшими для здоровья являются нерафинированные масла. Однако среди них одно считается особенно опасным — это пальмовое масло.
В чистом виде его не употребляют, а очищенное масло широко используется в пекарнях и при производстве кондитерских изделий. Тем не менее, даже в таком виде, как отметил врач в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", в нём всё еще присутствуют вредные вещества.
"Это заканчивается образованием так называемых трансжиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина", — подчеркнул доктор.
Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).
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