Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Чугунная сковорода — это вечный кухонный помощник, который служит годами. Однако со временем даже на самой прочной поверхности пища начинает прилипать, превращая готовку в испытание. Не торопитесь выбрасывать старую утварь: существует простой лайфхак, который поможет вернуть сковороде антипригарные свойства.

Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мытье посуды

Как восстановить чугунную сковороду

Тщательная очистка.

Помойте сковороду, удаляя остатки еды, жира и нагара. Это важно для дальнейшего восстановления покрытия.

Сушка.

Поместите сковороду на плиту или в духовку, разогретую до 120°C, чтобы полностью испарить влагу.

Обработка маслом.

С помощью губки нанесите тонкий слой растительного масла на дно и стенки сковороды. Убедитесь, что масло покрывает поверхность равномерно.

Прокаливание.

Поставьте сковороду на огонь и прогревайте её 10-15 минут. Затем дайте ей остыть и уберите излишки масла сухой салфеткой.

Что нужно знать

После мытья сковороды с бытовой химией весь процесс придётся повторить. Однако при бережном уходе чугунная посуда больше не будет "приклеивать" к себе пищу.

Заключение

Восстановление чугунной сковороды — это быстрый и простой способ продлить её жизнь и вернуть антипригарные свойства. Главное — не забывать регулярно ухаживать за посудой, чтобы она служила вам ещё долгие годы.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



