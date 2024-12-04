Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян предупредили об уловках застройщиков
Зеленского уличили в боязни дать интервью Такеру Карлсону
Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле
Учёные предупредили о наступлении на Земле зловещей эпохи. Что это значит?
Названы универсальные упражнения для тренировки на улице
Названы набирающие популярность виды туризма
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Узнайте, как тяпка поможет вам победить сорняки и сделать вашу почву более плодородной
Как маникюр может привлечь удачу и деньги в декабре

Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне

1:32
Еда

Чугунная сковорода — это вечный кухонный помощник, который служит годами. Однако со временем даже на самой прочной поверхности пища начинает прилипать, превращая готовку в испытание. Не торопитесь выбрасывать старую утварь: существует простой лайфхак, который поможет вернуть сковороде антипригарные свойства.

Мытье посуды
Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мытье посуды

Как восстановить чугунную сковороду

Тщательная очистка.
Помойте сковороду, удаляя остатки еды, жира и нагара. Это важно для дальнейшего восстановления покрытия.

Сушка.
Поместите сковороду на плиту или в духовку, разогретую до 120°C, чтобы полностью испарить влагу.

Обработка маслом.
С помощью губки нанесите тонкий слой растительного масла на дно и стенки сковороды. Убедитесь, что масло покрывает поверхность равномерно.

Прокаливание.
Поставьте сковороду на огонь и прогревайте её 10-15 минут. Затем дайте ей остыть и уберите излишки масла сухой салфеткой.

Что нужно знать

После мытья сковороды с бытовой химией весь процесс придётся повторить. Однако при бережном уходе чугунная посуда больше не будет "приклеивать" к себе пищу.

Заключение

Восстановление чугунной сковороды — это быстрый и простой способ продлить её жизнь и вернуть антипригарные свойства. Главное — не забывать регулярно ухаживать за посудой, чтобы она служила вам ещё долгие годы.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями Сергей Лебедев Атомный ледокольный флот России. Уникальная сила и мощь в арктических водах Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле
Учёные предупредили о наступлении на Земле зловещей эпохи. Что это значит?
Названы набирающие популярность виды туризма
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями
Узнайте, как тяпка поможет вам победить сорняки и сделать вашу почву более плодородной
Как маникюр может привлечь удачу и деньги в декабре
Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Грозном
Визит из космоса: учёные успешно предсказали падение астероида в Якутии
Что будет, если есть мандарины с косточками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.