Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне

Чугунная сковорода — это вечный кухонный помощник, который служит годами. Однако со временем даже на самой прочной поверхности пища начинает прилипать, превращая готовку в испытание. Не торопитесь выбрасывать старую утварь: существует простой лайфхак, который поможет вернуть сковороде антипригарные свойства.
Тщательная очистка.
Помойте сковороду, удаляя остатки еды, жира и нагара. Это важно для дальнейшего восстановления покрытия.
Сушка.
Поместите сковороду на плиту или в духовку, разогретую до 120°C, чтобы полностью испарить влагу.
Обработка маслом.
С помощью губки нанесите тонкий слой растительного масла на дно и стенки сковороды. Убедитесь, что масло покрывает поверхность равномерно.
Прокаливание.
Поставьте сковороду на огонь и прогревайте её 10-15 минут. Затем дайте ей остыть и уберите излишки масла сухой салфеткой.
После мытья сковороды с бытовой химией весь процесс придётся повторить. Однако при бережном уходе чугунная посуда больше не будет "приклеивать" к себе пищу.
Восстановление чугунной сковороды — это быстрый и простой способ продлить её жизнь и вернуть антипригарные свойства. Главное — не забывать регулярно ухаживать за посудой, чтобы она служила вам ещё долгие годы.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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