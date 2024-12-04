Идеальные гречневые котлеты: рецепт для поста и не только

Котлеты — это вкусно, но во время поста мясо приходится исключать из рациона. Однако есть отличная альтернатива — гречневые котлеты. Этот вариант подойдёт как для постного стола, так и для обычных дней, когда хочется разнообразить меню.
Рецепт гречневого фарша станет вашей палочкой-выручалочкой. Эти котлеты просты в приготовлении, вкусны и питательны.
Опционально: добавьте морковь, сельдерей, грибы или цветную капусту для усиления вкуса и текстуры.
Приготовьте гречку.
Залейте крупу водой, посолите и варите до полной готовности.
Подготовьте овощи.
Картофель натрите на крупной тёрке.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Смешайте фарш.
В миске соедините гречку, картофель, лук, чеснок и специи. Тщательно перемешайте массу до однородности, чтобы котлеты не разваливались.
Формируйте котлеты.
Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
Обжарьте.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте котлеты по 7 минут с каждой стороны до образования аппетитной корочки.
Гречневые котлеты подавайте с лёгким овощным салатом. Они хорошо сочетаются с зеленью, свежими овощами или соусом на основе растительного йогурта.
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
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