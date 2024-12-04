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Идеальные гречневые котлеты: рецепт для поста и не только

1:48
Еда

Котлеты — это вкусно, но во время поста мясо приходится исключать из рациона. Однако есть отличная альтернатива — гречневые котлеты. Этот вариант подойдёт как для постного стола, так и для обычных дней, когда хочется разнообразить меню.

Котлеты
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Котлеты

Рецепт гречневого фарша станет вашей палочкой-выручалочкой. Эти котлеты просты в приготовлении, вкусны и питательны.

Ингредиенты:

  • 170 г гречневой крупы;
  • 350 мл воды;
  • 20 мл рафинированного масла;
  • 2 картофелины;
  • 1 луковица;
  • 40 г панировочных сухарей;
  • чеснок, соль и перец по вкусу.

Опционально: добавьте морковь, сельдерей, грибы или цветную капусту для усиления вкуса и текстуры.

Пошаговый рецепт:

Приготовьте гречку.
Залейте крупу водой, посолите и варите до полной готовности.

Подготовьте овощи.
Картофель натрите на крупной тёрке.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Смешайте фарш.
В миске соедините гречку, картофель, лук, чеснок и специи. Тщательно перемешайте массу до однородности, чтобы котлеты не разваливались.

Формируйте котлеты.
Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.

Обжарьте.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте котлеты по 7 минут с каждой стороны до образования аппетитной корочки.

Подача:

Гречневые котлеты подавайте с лёгким овощным салатом. Они хорошо сочетаются с зеленью, свежими овощами или соусом на основе растительного йогурта.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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