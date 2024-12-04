Идеальные гречневые котлеты: рецепт для поста и не только

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты — это вкусно, но во время поста мясо приходится исключать из рациона. Однако есть отличная альтернатива — гречневые котлеты. Этот вариант подойдёт как для постного стола, так и для обычных дней, когда хочется разнообразить меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Котлеты

Рецепт гречневого фарша станет вашей палочкой-выручалочкой. Эти котлеты просты в приготовлении, вкусны и питательны.

Ингредиенты:

170 г гречневой крупы;

350 мл воды;

20 мл рафинированного масла;

2 картофелины;

1 луковица;

40 г панировочных сухарей;

чеснок, соль и перец по вкусу.

Опционально: добавьте морковь, сельдерей, грибы или цветную капусту для усиления вкуса и текстуры.

Пошаговый рецепт:

Приготовьте гречку.

Залейте крупу водой, посолите и варите до полной готовности.

Подготовьте овощи.

Картофель натрите на крупной тёрке.

Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Смешайте фарш.

В миске соедините гречку, картофель, лук, чеснок и специи. Тщательно перемешайте массу до однородности, чтобы котлеты не разваливались.

Формируйте котлеты.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.

Обжарьте.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте котлеты по 7 минут с каждой стороны до образования аппетитной корочки.

Подача:

Гречневые котлеты подавайте с лёгким овощным салатом. Они хорошо сочетаются с зеленью, свежими овощами или соусом на основе растительного йогурта.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.



