Хлеб всегда считался важной частью рациона, и недаром наши предки называли его "всему голова". Но доктор напомнил, что далеко не все хлебобулочные изделия одинаково полезны.
Современные батоны, булочки и багеты часто изготавливаются из белой муки, которая содержит большое количество крахмала. Доктор предупреждает, что такие продукты могут быть вредны для здоровья, особенно для людей с диабетом.
Крахмал способствует резким скачкам уровня сахара в крови, поэтому выбор хлеба из белой муки может быть опасным для тех, кто страдает от повышенного уровня глюкозы.
Александр Мясников рекомендует отдавать предпочтение хлебу из муки грубого помола. Этот продукт богат клетчаткой, которая необходима для здорового пищеварения.
Доктор напомнил, что раньше в деревнях хлеб делали с добавлением трав и даже опилок. "Как бы дико это ни звучало, но такой хлеб невероятно полезен для кишечника", — отметил он.
Выбирая хлеб, важно обращать внимание на его состав. Хлеб из цельнозерновой или грубой муки — это не только полезный продукт, но и способ улучшить работу организма.
Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.