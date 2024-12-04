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Белый или цельнозерновой: какой хлеб действительно полезен

1:21
Еда

Хлеб всегда считался важной частью рациона, и недаром наши предки называли его "всему голова". Но доктор напомнил, что далеко не все хлебобулочные изделия одинаково полезны.

Овёс, ячмень и хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

Вред белого хлеба

Современные батоны, булочки и багеты часто изготавливаются из белой муки, которая содержит большое количество крахмала. Доктор предупреждает, что такие продукты могут быть вредны для здоровья, особенно для людей с диабетом.

Крахмал способствует резким скачкам уровня сахара в крови, поэтому выбор хлеба из белой муки может быть опасным для тех, кто страдает от повышенного уровня глюкозы.

Польза хлеба из муки грубого помола

Александр Мясников рекомендует отдавать предпочтение хлебу из муки грубого помола. Этот продукт богат клетчаткой, которая необходима для здорового пищеварения.

Доктор напомнил, что раньше в деревнях хлеб делали с добавлением трав и даже опилок. "Как бы дико это ни звучало, но такой хлеб невероятно полезен для кишечника", — отметил он.

Заключение

Выбирая хлеб, важно обращать внимание на его состав. Хлеб из цельнозерновой или грубой муки — это не только полезный продукт, но и способ улучшить работу организма.

Уточнения

Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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