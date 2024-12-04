Забытый суперфуд: чем сельдь превосходит лосося и семгу

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба считается лучшим продуктом для восполнения дефицита жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Часто королём морских обитателей называют лосося и его "родственников", таких как форель, семга или тунец. Однако теледоктор Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" развеял этот миф.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Почему сельдь лучше?

Мясников утверждает, что именно сельдь, а не популярные представители семейства лососевых, является настоящим источником пользы для организма. Регулярное употребление этой рыбы, особенно в солёном виде, насыщает организм Омега-3 жирными кислотами.

Польза сельди:

Ускоряет обмен веществ.

Улучшает состояние кожи и волос.

Помогает защитить организм от тяжёлых заболеваний.

Сельдь любима миллионами людей, и это неудивительно, ведь она приносит ощутимую пользу здоровью.

Ограничения для гипертоников

Однако сельдь, особенно солёная, содержит большое количество соли, что может быть опасно для гипертоников.

"Столько соли — это белая смерть", — отметил врач. Тем не менее, он добавил, что можно позволить себе два небольших кусочка сельди даже при гипертонии.



Заключение

Сельдь — доступный и невероятно полезный продукт, который превосходит дорогие виды рыбы по содержанию Омега-3. Но важно помнить о мере, особенно людям с высоким давлением.

Уточнения

Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.



