Забытый суперфуд: чем сельдь превосходит лосося и семгу

Рыба считается лучшим продуктом для восполнения дефицита жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Часто королём морских обитателей называют лосося и его "родственников", таких как форель, семга или тунец. Однако теледоктор Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" развеял этот миф.
Мясников утверждает, что именно сельдь, а не популярные представители семейства лососевых, является настоящим источником пользы для организма. Регулярное употребление этой рыбы, особенно в солёном виде, насыщает организм Омега-3 жирными кислотами.
Сельдь любима миллионами людей, и это неудивительно, ведь она приносит ощутимую пользу здоровью.
Однако сельдь, особенно солёная, содержит большое количество соли, что может быть опасно для гипертоников.
"Столько соли — это белая смерть", — отметил врач. Тем не менее, он добавил, что можно позволить себе два небольших кусочка сельди даже при гипертонии.
Сельдь — доступный и невероятно полезный продукт, который превосходит дорогие виды рыбы по содержанию Омега-3. Но важно помнить о мере, особенно людям с высоким давлением.
Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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