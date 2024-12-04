Почему корица должна быть в рационе каждого диабетика

Повышенный уровень сахара в крови — это проблема, с которой сталкиваются миллионы людей во всём мире. Пока учёные не изобрели универсальную таблетку для полного избавления от этого недуга, пациенты вынуждены строго следовать рекомендациям врачей.
Теледоктор Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказала, что правильное питание и физическая активность — ключевые факторы для нормализации уровня сахара. Но есть и неожиданный помощник в борьбе с глюкозой — обыкновенная корица.
Для достижения оптимальных показателей врач рекомендует:
По словам доктора, ежедневное употребление двух граммов корицы может уменьшить уровень сахара на шесть процентов. Этот натуральный продукт можно добавлять в чай, каши или йогурты, делая рацион не только вкусным, но и полезным.
Снижение уровня сахара в крови требует комплексного подхода: правильного питания, физической активности и использования полезных природных продуктов, таких как корица.
Глюко́за — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.
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