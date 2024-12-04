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Почему корица должна быть в рационе каждого диабетика

1:30
Еда

Повышенный уровень сахара в крови — это проблема, с которой сталкиваются миллионы людей во всём мире. Пока учёные не изобрели универсальную таблетку для полного избавления от этого недуга, пациенты вынуждены строго следовать рекомендациям врачей.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Теледоктор Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказала, что правильное питание и физическая активность — ключевые факторы для нормализации уровня сахара. Но есть и неожиданный помощник в борьбе с глюкозой — обыкновенная корица.

Советы для снижения сахара

Для достижения оптимальных показателей врач рекомендует:

  • Правильное питание. Удерживайте дневную калорийность рациона в пределах 1500 кКал.
  • Физическая активность. Занимайтесь упражнениями по 30 минут пять раз в неделю.
  • Малышева отметила, что корица также помогает снизить уровень сахара в крови.

Как работает корица?

По словам доктора, ежедневное употребление двух граммов корицы может уменьшить уровень сахара на шесть процентов. Этот натуральный продукт можно добавлять в чай, каши или йогурты, делая рацион не только вкусным, но и полезным.

Заключение

Снижение уровня сахара в крови требует комплексного подхода: правильного питания, физической активности и использования полезных природных продуктов, таких как корица.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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