Пальмовое масло: вкусный яд на вашем столе

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Ещё несколько десятилетий назад выбор масел ограничивался животными и растительными вариантами. Сегодня на рынке представлены сотни видов, но не все из них приносят пользу организму. Некоторые, напротив, могут нанести вред.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Теледоктор Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал, что наиболее полезными для человека являются нерафинированные масла. Однако даже среди них есть исключение — пальмовое масло, которое может быть опасным для здоровья.

Почему пальмовое масло вредно?

В чистом виде пальмовое масло не употребляют. Для использования в пищевой промышленности оно подвергается специальной очистке и часто используется в пекарнях и при изготовлении кондитерских изделий. Однако даже после обработки в нём сохраняются вещества, способные нанести вред организму.

Мясников отметил, что пальмовое масло связано с образованием трансжиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина в крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение

Эксперты советуют отдавать предпочтение натуральным нерафинированным маслам, таким как оливковое, льняное или подсолнечное. Избегайте продуктов с пальмовым маслом, особенно в составе кондитерских изделий, чтобы сохранить здоровье.

Уточнения

Холестери́н холестеро́л — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.



