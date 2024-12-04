Как быстро очистить кедровые орехи: два простых метода

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Кедровые орехи — это вкусное и питательное лакомство, но процесс их очистки часто кажется сложным. Мы подготовили пошаговый план, который сделает этот процесс проще и быстрее, а результат обязательно порадует.

Фото: commons.wikimedia.org by Katpjotr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кедровые орехи



Шаг 1: Достаём орехи из шишки

Для начала нужно извлечь орешки. Сделать это можно следующим образом:

Скрутите шишку руками сначала в одну сторону, затем в другую.

Зажмите её между ладонями и потёрните, чтобы орехи начали выпадать.

Постучите шишкой о миску — большая часть орешков сама окажется в ней.

Шаг 2: Промываем и сушим

После извлечения орехов их следует промыть водой, чтобы убрать пыль и остатки шишки. Затем хорошо просушите их полотенцем.



Шаг 3: Чистим орехи от скорлупы

Скорлупа — самая сложная часть, но есть несколько эффективных способов её снять:

Заморозка и скалка.

Поместите орехи в пакет и отправьте в морозилку. После замерзания разложите орехи на разделочной доске и раскатайте их скалкой. Ледяная скорлупа треснет, и большинство орешков освободится. Обжарьте орехи на сухой сковороде в течение 3-5 минут. Или подсушите их в духовке при температуре 200°C около 30 минут. После остывания скорлупа легко отделится от ядра.

Эти методы просты и не требуют сложных инструментов, а результат — чистые кедровые орехи, готовые к употреблению.

Уточнения

Кедро́вый орех — обобщённое название употребляемых в пищу семян нескольких видов растений из рода сосна, называемых кедровыми соснами.

