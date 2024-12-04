Как быстро очистить кедровые орехи: два простых метода

Кедровые орехи — это вкусное и питательное лакомство, но процесс их очистки часто кажется сложным. Мы подготовили пошаговый план, который сделает этот процесс проще и быстрее, а результат обязательно порадует.
Шаг 1: Достаём орехи из шишки
Для начала нужно извлечь орешки. Сделать это можно следующим образом:
Скрутите шишку руками сначала в одну сторону, затем в другую.
Зажмите её между ладонями и потёрните, чтобы орехи начали выпадать.
Постучите шишкой о миску — большая часть орешков сама окажется в ней.
Шаг 2: Промываем и сушим
После извлечения орехов их следует промыть водой, чтобы убрать пыль и остатки шишки. Затем хорошо просушите их полотенцем.
Шаг 3: Чистим орехи от скорлупы
Скорлупа — самая сложная часть, но есть несколько эффективных способов её снять:
Эти методы просты и не требуют сложных инструментов, а результат — чистые кедровые орехи, готовые к употреблению.
Кедро́вый орех — обобщённое название употребляемых в пищу семян нескольких видов растений из рода сосна, называемых кедровыми соснами.
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