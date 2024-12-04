Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 главных ошибок зимой: как не превратить машину в сугроб
Зачем кошке нужен хвост? Этот орган выполняет важные функции
Стоит ли пропускать завтрак ради стройности
Урожай круглый год: как сочетать ранние и поздние сорта картофеля
Единственный в мире овощ, который нельзя замораживать или консервировать
На высоте 4000 метров: как живут гости самого высокогорного отеля мира
Избавьтесь от тяжести в желудке с помощью этих видов чая
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Доллар трещит по швам! Трамп разжигает финансовую войну с БРИКС

Как быстро очистить кедровые орехи: два простых метода

1:37
Еда

Кедровые орехи — это вкусное и питательное лакомство, но процесс их очистки часто кажется сложным. Мы подготовили пошаговый план, который сделает этот процесс проще и быстрее, а результат обязательно порадует.

Кедровые орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Katpjotr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кедровые орехи


Шаг 1: Достаём орехи из шишки
Для начала нужно извлечь орешки. Сделать это можно следующим образом:

Скрутите шишку руками сначала в одну сторону, затем в другую.
Зажмите её между ладонями и потёрните, чтобы орехи начали выпадать.
Постучите шишкой о миску — большая часть орешков сама окажется в ней.

Шаг 2: Промываем и сушим
После извлечения орехов их следует промыть водой, чтобы убрать пыль и остатки шишки. Затем хорошо просушите их полотенцем.


Шаг 3: Чистим орехи от скорлупы
Скорлупа — самая сложная часть, но есть несколько эффективных способов её снять:

Заморозка и скалка.

  1. Поместите орехи в пакет и отправьте в морозилку.
  2. После замерзания разложите орехи на разделочной доске и раскатайте их скалкой. Ледяная скорлупа треснет, и большинство орешков освободится.
  3. Обжарьте орехи на сухой сковороде в течение 3-5 минут. Или подсушите их в духовке при температуре 200°C около 30 минут.
  4. После остывания скорлупа легко отделится от ядра.

Эти методы просты и не требуют сложных инструментов, а результат — чистые кедровые орехи, готовые к употреблению.

Уточнения

Кедро́вый орех — обобщённое название употребляемых в пищу семян нескольких видов растений из рода сосна, называемых кедровыми соснами.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров вышел в свет с вернувшейся из Дубая дочерью Аллой-Викторией
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров вышел в свет с вернувшейся из Дубая дочерью Аллой-Викторией Аудио 
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Урожай круглый год: как сочетать ранние и поздние сорта картофеля
Единственный в мире овощ, который нельзя замораживать или консервировать
На высоте 4000 метров: как живут гости самого высокогорного отеля мира
Избавьтесь от тяжести в желудке с помощью этих видов чая
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Доллар трещит по швам! Трамп разжигает финансовую войну с БРИКС
Молодость без косметолога: эти советы изменят вашу жизнь
Названо простое упражнение для мощных ног и красивых ягодиц
Белый или цельнозерновой: какой хлеб действительно полезен
Микроиглы для лица: спасение от морщин или новый миф
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.