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Врач рассказал, сколько чашек чая могут стать смертельными

1:42
Еда

Чай — один из самых популярных и полезных напитков, который многие включают в свой ежедневный рацион. Однако даже такой, казалось бы, безобидный продукт может нанести вред, если злоупотреблять им. Об этом предупредил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Чай в пакетика-пирамидках
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чай в пакетика-пирамидках

Чем опасен чай?

Самое потенциально вредное вещество в чае — это кофеин. Сам по себе он не опасен, но в больших дозах может привести к серьёзным последствиям, вплоть до остановки сердца. По словам Евгения Белоусова, смертельной считается доза в 10 г кофеина, что эквивалентно примерно ста чашкам кофе.

Чай содержит меньше кофеина, чем кофе, но его доля всё же значительна:

  • Зелёный чай: около 45 мг на чашку.
  • Чёрный чай: около 70 мг на чашку.

Чтобы достичь смертельной дозы, необходимо выпить огромное количество чая за короткий промежуток времени.

Кому стоит быть осторожным?

Хотя вероятность выпить смертельную дозу чая крайне мала, врач советует контролировать потребление напитка людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кофеин может оказывать нагрузку на сердце, поэтому важно учитывать его общее количество в рационе.

"Случаи смерти от чая встречаются редко, но они всё же есть", — отметил Белоусов.

Заключение

Чай остаётся полезным напитком при умеренном потреблении. Важно следить за количеством выпитых чашек, особенно если у вас есть проблемы с сердцем. Умеренность и осознанный подход помогут избежать любых рисков.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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