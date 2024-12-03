Ежедневно или по праздникам: как правильно есть красную рыбу

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Горбуша, кета, кижуч, чавыча, форель и лосось — рынок изобилует разнообразными сортами красной рыбы. Её главный козырь — это содержание астаксантина, который считается "королём антиоксидантов". Этот элемент помогает бороться с воспалениями и снижает уровень холестерина. Но возникает вопрос: сохраняется ли польза красной рыбы в солёном виде? Ответ на этот вопрос дал телеведущий Сергей Малоземов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Польза солёной рыбы

Главное достоинство солёной красной рыбы — сохранение омега-3 жирных кислот. Всего два бутерброда с маслом и рыбой обеспечат половину суточной нормы этого ценного вещества.

Недостатки солёной рыбы

Однако у этого продукта есть и свои минусы. Два таких бутерброда — это около 200 ккал, что не так уж мало. Кроме того, жирная рыба может быть вредной для людей с желчекаменной болезнью.

Ежедневное употребление — не лучшая идея

В программе "Живая еда" на НТВ Сергей Малоземов подчеркнул, что ежедневное поедание солёной красной рыбы нельзя назвать "живой едой". Такой продукт лучше оставить для праздничного стола. А для ежедневного рациона он рекомендует запекать рыбу или готовить её на пару.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



