Ваше здоровье в тарелке: почему бобовые должны стать основным гарниром

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны, рис, гречка и картофель — привычные гарниры, которые часто сопровождают мясные блюда. Однако многими незаслуженно забывается ещё один полезный продукт, который приносит организму большую пользу, — это бобовые.

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бобовые

Теледоктор Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" отметил, что фасоль, чечевица и горох богаты микроэлементами и являются отличным источником растительного белка.

Бобовые особенно полезны для гипертоников, так как они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в этих продуктах содержится большое количество клетчатки — важного компонента, без которого невозможно поддерживать нормальную работу пищеварения.

Как правильно готовить бобовые?

Чтобы гарнир получился не только вкусным, но и полезным, Мясников советует хорошо разваривать фасоль, чечевицу и горох. Это помогает избежать дискомфорта, связанного с вздутием живота, и делает блюдо более лёгким для переваривания.

Не стоит забывать, что бобовые — это универсальный продукт, который можно использовать как гарнир или основное блюдо, насыщая рацион полезными веществами.

Уточнения

Чечеви́ца — род травянистых растений семейства Бобовые, включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.



