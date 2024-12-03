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Ваше здоровье в тарелке: почему бобовые должны стать основным гарниром

1:16
Еда

Макароны, рис, гречка и картофель — привычные гарниры, которые часто сопровождают мясные блюда. Однако многими незаслуженно забывается ещё один полезный продукт, который приносит организму большую пользу, — это бобовые.

Бобовые
Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бобовые

Теледоктор Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" отметил, что фасоль, чечевица и горох богаты микроэлементами и являются отличным источником растительного белка.

Бобовые особенно полезны для гипертоников, так как они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в этих продуктах содержится большое количество клетчатки — важного компонента, без которого невозможно поддерживать нормальную работу пищеварения.

Как правильно готовить бобовые?

Чтобы гарнир получился не только вкусным, но и полезным, Мясников советует хорошо разваривать фасоль, чечевицу и горох. Это помогает избежать дискомфорта, связанного с вздутием живота, и делает блюдо более лёгким для переваривания.

Не стоит забывать, что бобовые — это универсальный продукт, который можно использовать как гарнир или основное блюдо, насыщая рацион полезными веществами.

Уточнения

Чечеви́ца — род травянистых растений семейства Бобовые, включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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