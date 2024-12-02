Приготовьте восхитительный чизкейк без выпечки. Вся ваша семья будет довольна

Начните с измельчения крекеров или печенья. Вы можете использовать кухонный комбайн или положить их в пакет с застежкой-молнией и раздавить скалкой.
В миске смешайте крошки с растопленным сливочным маслом. Вдавите эту смесь на дно формы для пирога, чтобы получилась основа. Тыльной стороной ложки сильно прижмите ее.
В другой миске с помощью электрического миксера или ручного венчика взбейте сливочный сыр, пока он не станет однородным и кремообразным.
Добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт в сливочный сыр и продолжайте перемешивать, пока все хорошо не смешается.
В отдельной миске взбейте холодные жирные сливки до тех пор, пока они не станут густыми.
Аккуратно добавьте взбитые сливки в смесь сливочного сыра, аккуратно помешайте. Вылейте сливочную смесь на основу. Разгладьте верх, чтобы он был ровным.
Поместите чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он застыл. Еще лучше, если вы можете оставить его в холодильнике на ночь.
Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.
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