Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки
Какие модели обуви будут в тренде зимой 2025 года
Новые перспективы в лечении онкологии и аутоиммунных заболеваний
На Дону обсудили важность малого агробизнеса для экономики
Почему кинза — ключ к идеальному жареному мясу
Голодавшая из-за сорванного круиза россиянка договорилась с Swan Hellenic
Эксперт напомнила о важности вакцинации домашних животных
Трампа призвали отменить санкции на фоне своих угроз в адрес БРИКС
Неправильное топливо — главная причина капитального ремонта мотора

Приготовьте восхитительный чизкейк без выпечки. Вся ваша семья будет довольна

1:15
Еда

Подготовьте основу

Начните с измельчения крекеров или печенья. Вы можете использовать кухонный комбайн или положить их в пакет с застежкой-молнией и раздавить скалкой. 

Чизкейк с клубникой
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чизкейк с клубникой

В миске смешайте крошки с растопленным сливочным маслом. Вдавите эту смесь на дно формы для пирога, чтобы получилась основа. Тыльной стороной ложки сильно прижмите ее.

Приготовьте начинку

В другой миске с помощью электрического миксера или ручного венчика взбейте сливочный сыр, пока он не станет однородным и кремообразным.

Добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт в сливочный сыр и продолжайте перемешивать, пока все хорошо не смешается.

Взбейте сливки

В отдельной миске взбейте холодные жирные сливки до тех пор, пока они не станут густыми.

Соедините все

Аккуратно добавьте взбитые сливки в смесь сливочного сыра, аккуратно помешайте. Вылейте сливочную смесь на основу. Разгладьте верх, чтобы он был ровным.

Охладите

Поместите чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он застыл. Еще лучше, если вы можете оставить его в холодильнике на ночь.

 

 

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Собаки
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Персонаж со 100-долларовой купюры мог бы стать лауреатом Шнобелевской премии Игорь Буккер ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине Дмитрий Плотников
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Последние материалы
В издательстве ЭКСМО вышла книга об адмирале Колчаке и других его современниках
Почему кинза — ключ к идеальному жареному мясу
Голодавшая из-за сорванного круиза россиянка договорилась с Swan Hellenic
Эксперт напомнила о важности вакцинации домашних животных
Трампа призвали отменить санкции на фоне своих угроз в адрес БРИКС
Неправильное топливо — главная причина капитального ремонта мотора
Зелёный салат — доступное решение для здоровья желудка
Россиянам рассказали, почему апартаменты не выгодны для инвестиции
Беспорядки в Грузии. Что стало причиной?
Можно ли стричь кошку? Важное правило, которое должен соблюдать хозяин кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.