Приготовьте восхитительный чизкейк без выпечки. Вся ваша семья будет довольна

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Подготовьте основу

Начните с измельчения крекеров или печенья. Вы можете использовать кухонный комбайн или положить их в пакет с застежкой-молнией и раздавить скалкой.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чизкейк с клубникой

В миске смешайте крошки с растопленным сливочным маслом. Вдавите эту смесь на дно формы для пирога, чтобы получилась основа. Тыльной стороной ложки сильно прижмите ее.

Приготовьте начинку

В другой миске с помощью электрического миксера или ручного венчика взбейте сливочный сыр, пока он не станет однородным и кремообразным.

Добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт в сливочный сыр и продолжайте перемешивать, пока все хорошо не смешается.

Взбейте сливки

В отдельной миске взбейте холодные жирные сливки до тех пор, пока они не станут густыми.

Соедините все

Аккуратно добавьте взбитые сливки в смесь сливочного сыра, аккуратно помешайте. Вылейте сливочную смесь на основу. Разгладьте верх, чтобы он был ровным.

Охладите

Поместите чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он застыл. Еще лучше, если вы можете оставить его в холодильнике на ночь.

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.



