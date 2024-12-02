Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить

Начните с очистки тыквы и удаления семян. Затем нарежьте ее небольшими кубиками одинакового размера.
Поместите кубики тыквы в большую кастрюлю и добавьте воды. Готовьте тыкву на среднем огне, пока она не станет мягкой и ее можно будет легко размять вилкой. Обычно это занимает около 20-25 минут.
Как только тыква станет мягкой, разомните ее до однородной консистенции.
Добавьте сахар, лимонный сок, молотую корицу и молотый мускатный орех. Готовьте смесь на среднем огне.
Дайте смеси закипеть, часто помешивая. Это может занять около 20-30 минут.
Чтобы проверить, готово ли варенье, выложите небольшое количество на холодную тарелку. Если оно загустеет и не побежит, оно готово. Если нет, продолжайте варить.
Как только варенье из тыквы будет готово, снимите его с огня и дайте остыть. Затем переложите его в чистые, стерилизованные банки для хранения.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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