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Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить

1:14
Еда

Подготовьте тыкву

Начните с очистки тыквы и удаления семян. Затем нарежьте ее небольшими кубиками одинакового размера.

Варенье
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье

Готовьте тыкву

Поместите кубики тыквы в большую кастрюлю и добавьте воды. Готовьте тыкву на среднем огне, пока она не станет мягкой и ее можно будет легко размять вилкой. Обычно это занимает около 20-25 минут.

Разомните

Как только тыква станет мягкой, разомните ее до однородной консистенции.

Добавьте сахар и специи

Добавьте сахар, лимонный сок, молотую корицу и молотый мускатный орех. Готовьте смесь на среднем огне.

Варите

Дайте смеси закипеть, часто помешивая. Это может занять около 20-30 минут.

Чтобы проверить, готово ли варенье, выложите небольшое количество на холодную тарелку. Если оно загустеет и не побежит, оно готово. Если нет, продолжайте варить.

Охлаждение и хранение

Как только варенье из тыквы будет готово, снимите его с огня и дайте остыть. Затем переложите его в чистые, стерилизованные банки для хранения.

 

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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