Праздничный салат с копченой курицей: быстро и вкусно

Салат с копченой курицей, кукурузой и огурцом — отличная альтернатива традиционным праздничным блюдам, таким как оливье. Он не только сытный, но и невероятно вкусный, благодаря многослойной структуре и интересному сочетанию сладких и копченых нот.
Кукуруза в таких салатах добавляет особую оригинальность, и этот овощ, популярный по всему миру, идеально гармонирует как с мясом, так и с морепродуктами. Для приготовления салата можно использовать любую часть курицы, будь то грудка или бедра. Кроме того, можно заменить мясо карпаччо, нарезав его тонкими слайсами. Чтобы подчеркнуть аромат блюда, добавьте в салат зеленый лук и чеснок.
Ингредиенты на 5 порций:
Рецепт приготовления:
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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