Праздничный салат с копченой курицей: быстро и вкусно

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с копченой курицей, кукурузой и огурцом — отличная альтернатива традиционным праздничным блюдам, таким как оливье. Он не только сытный, но и невероятно вкусный, благодаря многослойной структуре и интересному сочетанию сладких и копченых нот.

Фото: flickr.com by RBerteig, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат я яблоками, яйцами и сыром

Кукуруза в таких салатах добавляет особую оригинальность, и этот овощ, популярный по всему миру, идеально гармонирует как с мясом, так и с морепродуктами. Для приготовления салата можно использовать любую часть курицы, будь то грудка или бедра. Кроме того, можно заменить мясо карпаччо, нарезав его тонкими слайсами. Чтобы подчеркнуть аромат блюда, добавьте в салат зеленый лук и чеснок.

Ингредиенты на 5 порций:

Копченая курица — 250 г

Консервированная сладкая кукуруза — 300 г

Огурец — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Твердый сыр — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Майонез Провансаль — 50 г

Зеленый лук — 25 г

Укроп — 25 г

Соль, черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Промойте укроп, зеленый лук и огурец. Очистите морковь и чеснок. Морковь варите до готовности, нарежьте кубиками и переложите в салатницу. Яйца варите, очищайте и нарезайте кубиками, добавляйте в салат. Нарежьте курицу и огурец и добавьте в салатницу. Кукурузу слейте от сока, откиньте на дуршлаг и добавьте в салат. Натертый сыр, чеснок, перец, оставшуюся зелень и лук добавьте в салат. Заправьте майонезом, перемешайте и украсьте зеленью и луком.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

