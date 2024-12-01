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Праздничный салат с копченой курицей: быстро и вкусно

1:50
Еда

Салат с копченой курицей, кукурузой и огурцом — отличная альтернатива традиционным праздничным блюдам, таким как оливье. Он не только сытный, но и невероятно вкусный, благодаря многослойной структуре и интересному сочетанию сладких и копченых нот.

Салат я яблоками, яйцами и сыром
Фото: flickr.com by RBerteig, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат я яблоками, яйцами и сыром

Кукуруза в таких салатах добавляет особую оригинальность, и этот овощ, популярный по всему миру, идеально гармонирует как с мясом, так и с морепродуктами. Для приготовления салата можно использовать любую часть курицы, будь то грудка или бедра. Кроме того, можно заменить мясо карпаччо, нарезав его тонкими слайсами. Чтобы подчеркнуть аромат блюда, добавьте в салат зеленый лук и чеснок.

Ингредиенты на 5 порций:

  • Копченая курица — 250 г
  • Консервированная сладкая кукуруза — 300 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Твердый сыр — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез Провансаль — 50 г
  • Зеленый лук — 25 г
  • Укроп — 25 г
  • Соль, черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Промойте укроп, зеленый лук и огурец. Очистите морковь и чеснок.
  2. Морковь варите до готовности, нарежьте кубиками и переложите в салатницу.
  3. Яйца варите, очищайте и нарезайте кубиками, добавляйте в салат.
  4. Нарежьте курицу и огурец и добавьте в салатницу.
  5. Кукурузу слейте от сока, откиньте на дуршлаг и добавьте в салат.
  6. Натертый сыр, чеснок, перец, оставшуюся зелень и лук добавьте в салат.
  7. Заправьте майонезом, перемешайте и украсьте зеленью и луком.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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