Этот простой трюк избавит вас от запаха чеснока быстрее, чем мыло

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — это не только вкусный, но и полезный продукт. Он усиливает иммунитет, помогает бороться с вирусами и придаёт блюдам яркий пикантный вкус. Даже простая натёртая морковь становится аппетитнее, если добавить к ней чеснок.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons Чеснок

Работа с чесноком на кухне обычно проще, чем с луком — он не вызывает слёз. Однако другая проблема может доставить неудобства: после очистки и нарезки чеснока руки надолго сохраняют специфический запах, который не всегда удаётся смыть даже с мылом.

Как избавиться от запаха чеснока на руках?

Шеф-повар нью-йоркского ресторана Стефано Секки поделился простым, но эффективным лайфхаком. Он отметил, что хотя мыло необходимо, перед его использованием стоит подержать руки под холодной водой около 30 секунд. Это запускает химическую реакцию, которая помогает удалить резкий чесночный запах. Только после этого можно приступать к мытью с мылом.

Этот метод прост в применении и действительно помогает быстро избавиться от аромата чеснока.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



