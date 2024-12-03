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Как приготовить идеальный холодец из курицы

1:56
Еда

Холодец — это не только калорийная, но и полезная закуска, которая прекрасно сочетается с варёным картофелем, создавая полноценный ужин. Несмотря на длительный процесс приготовления, это блюдо можно сделать значительно быстрее, если использовать несколько кулинарных хитростей.

Holodez s hrenom
Фото: commons.wikimedia.org by *, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Holodez s hrenom

Быстрый холодец из курицы

Для ускорения процесса приготовления кулинары рекомендуют готовить холодец из куриного мяса. Он получается не менее вкусным, чем из говядины или свинины, но требует меньше времени.

Ингредиенты:

  • курица (целиком или половина тушки),
  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • 1 стебель сельдерея,
  • 1 головка чеснока,
  • 1 пакетик желатина,
  • лавровый лист,
  • несколько веточек петрушки,
  • специи: соль, черный, красный и душистый перец.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка ингредиентов.
    Курицу промойте и разрежьте на две части. Очистите лук, морковь и сельдерей, затем разрежьте их пополам.
  2. Приготовление бульона.
    Положите курицу и овощи в кастрюлю, залейте их чистой водой. Добавьте лавровый лист, специи и несколько веточек петрушки.
  3. Варка.
    Доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь и варите на слабом нагреве в течение двух часов.
  4. Обработка.
    После остывания процедите бульон, чтобы удалить овощи и специи. Растворите желатин в тёплом бульоне согласно инструкции на упаковке.
  5. Сборка холодца.
    Разберите курицу на мелкие кусочки и разложите по формочкам. Залейте мясо подготовленным бульоном.
  6. Охлаждение.
    Оставьте холодец застывать в холодильнике на несколько часов до полной готовности.

Этот быстрый рецепт позволяет насладиться классическим вкусом холодца без долгого ожидания.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской на праздничном столе. Обычно холодец подают к столу с хреном или горчицей.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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