Поздний завтрак — новый тренд для здоровья и долголетия

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак по праву считается самым важным приёмом пищи. Его качество напрямую влияет на самочувствие в течение дня. Если после завтрака вы чувствуете недостаток энергии и быстрое наступление голода, это признак того, что вы выбрали неподходящие продукты.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Однако важен не только состав завтрака, но и время его приёма, особенно если вы стремитесь похудеть. По мнению эксперта по питанию Тима Спектора, завтракать лучше позже, чем принято считать.

Поздний завтрак: новая точка зрения

Традиционно считается, что завтракать нужно рано, например, в 7:00 или 9:00. Однако, как отметил Тим Спектор в интервью изданию Mirror, новые исследования говорят об обратном. Завтрак в 11:00 может быть более полезным.

"Поздний завтрак несёт массу преимуществ. Мы привыкли думать, что это вредно, но современные исследования меняют эти убеждения. Поздний приём пищи улучшает обмен веществ, способствует снижению веса и даже замедляет старение", — отметил эксперт.

Польза позднего завтрака

Спектор утверждает, что поздний завтрак не только помогает быстрее похудеть, но и положительно влияет на общее здоровье, увеличивая продолжительность жизни. Ключевыми продуктами для утреннего приёма пищи остаются:

каша,

рыба,

авокадо,

яйца,

твёрдый сыр,

цельнозерновой хлеб.

Эта стратегия может стать новой основой для построения здорового рациона.