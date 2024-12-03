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Поздний завтрак — новый тренд для здоровья и долголетия

1:37
Еда

Завтрак по праву считается самым важным приёмом пищи. Его качество напрямую влияет на самочувствие в течение дня. Если после завтрака вы чувствуете недостаток энергии и быстрое наступление голода, это признак того, что вы выбрали неподходящие продукты.

Завтрак
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак

Однако важен не только состав завтрака, но и время его приёма, особенно если вы стремитесь похудеть. По мнению эксперта по питанию Тима Спектора, завтракать лучше позже, чем принято считать.

Поздний завтрак: новая точка зрения

Традиционно считается, что завтракать нужно рано, например, в 7:00 или 9:00. Однако, как отметил Тим Спектор в интервью изданию Mirror, новые исследования говорят об обратном. Завтрак в 11:00 может быть более полезным.

"Поздний завтрак несёт массу преимуществ. Мы привыкли думать, что это вредно, но современные исследования меняют эти убеждения. Поздний приём пищи улучшает обмен веществ, способствует снижению веса и даже замедляет старение", — отметил эксперт.

Польза позднего завтрака

Спектор утверждает, что поздний завтрак не только помогает быстрее похудеть, но и положительно влияет на общее здоровье, увеличивая продолжительность жизни. Ключевыми продуктами для утреннего приёма пищи остаются:

  • каша,
  • рыба,
  • авокадо,
  • яйца,
  • твёрдый сыр,
  • цельнозерновой хлеб.

Эта стратегия может стать новой основой для построения здорового рациона.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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